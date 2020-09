‘Het verraste me dat Philipp Max niet werd opgeroepen voor Duitsland’

PSV nam Philipp Max vorige week over van FC Augsburg en in de optiek van Alfred Finnbogason heeft de Eindhovense club met de komst van de linksback uitstekende zaken gedaan. De voormalig aanvaller van sc Heerenveen, die enkele jaren met Max samenspeelde in Augsburg, acht de vleugelverdediger goed genoeg voor het nationale elftal van Duitsland.

Finnbogason roemt net name de aanvallende kwaliteiten van Max. "Hij kijkt altijd eerst naar de spits. Niet achteruit, na het veroveren van de bal, zoals veel verdedigers van nature toch een beetje in zich hebben", zo oordeelt de IJslandse spits in gesprek met De Telegraaf. "Hij is een heel offensieve linksback, van wie ik denk dat hij heel goed bij PSV zal passen. Hij geeft vele voorzetten, iedere wedstrijd weer. Je hoeft alleen maar naar de statistieken te kijken." Max kwam afgelopen seizoen namens FC Augsburg tot 8 doelpunten en 6 assists in 31 Bundesliga-duels.

Max is door trainer Roger Schmidt naar PSV gehaald voor de linksbackpositie, al weet Finnbogason uit ervaring dat zijn voormalig ploeggenoot ook op andere plaatsen inzetbaar is. "Bij ons heeft hij ook een aantal wedstrijden op de linkervleugel gespeeld, wanneer we tegen de betere teams speelden", verduidelijkt de geroutineerde aanvaller in Duitse dienst. "Hij scoorde ook regelmatig vanaf die positie. Hij is erg flexibel wat dat betreft. Hij heeft ook een groot loopvermogen, dus dat is heel positief."

Wie is Philipp Max, de nieuwe linksback van PSV?

Volgens Finnbogason heeft Max een zeer goede reputatie opgebouwd in Duitsland. "Veel mensen vragen zich af waarom hij niet bij het Duitse nationale elftal zit. Zeker na het seizoen 2017/18, waarin hij twaalf assists leverde. Het verraste me dat hij niet werd opgeroepen voor het nationale team. Ik denk dat veel mensen ook hadden verwacht dat hij eerder een transfer zou maken, maar het is hoe het is." Max werd eerder genoemd bij onder meer Bayern München en Borussia Dortmund. De transfersom van twintig miljoen euro bleek echter spelbreker te zijn. PSV haalde hem voor acht miljoen euro binnen, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot circa tien miljoen euro.

Max heeft met PSV een prima keuze gemaakt, voegt Finnbogason daar tot slot aan toe. "Als hij erg goed speelt de komende twee of drie jaar bij PSV, dan denk ik dat zijn waarde zelfs nog zal stijgen. Ik kijk ernaar uit om hem in de Eredivisie te zien. Dat zal exciting zijn om te zien, ook nu hij onder een Duitse coach zal werken", besluit Finnbogason zijn relaas over Max, die vorige week in het oefenduel met Viktoria Köln (1-1) debuteerde met een assist.