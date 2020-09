Lionel Messi meldt zich als allereerste op trainingscomplex Barcelona

Lionel Messi heeft zich maandag voor de eerste keer nadat duidelijk is geworden dat hij aankomend seizoen bij Barcelona blijft op het trainingscomplex van zijn club gemeld. De Argentijn reed om 15.57 uur de parkeerplaats van het Ciutat Esportiva Joan Gamper op en was daarmee de allereerste speler van de selectie die voor de om 17.30 uur geplande oefensessie op het complex arriveerde.

Voor de nieuwe Barcelona-trainer Ronald Koeman wordt het de eerste keer dat hij op het trainingsveld over Messi kan beschikken. Het leek er in de afgelopen weken sterk op dat de superster Barcelona de rug toe zou keren. Nadat duidelijk werd dat Barça vasthield aan zijn transferclausule van zevenhonderd miljoen euro, maakte hij vrijdag echter bekend ook aankomend seizoen in het Camp Nou te spelen.

Messi onderging zondag thuis al een coronatest, waardoor hij zich normaal gesproken meteen op de groepstraining meldt. Koeman kan in de komende dagen nog niet beschikken over de verschillende internationals die in het kader van de Nations League zijn uitgevlogen, waaronder spelers als Frenkie de Jong en Antoine Griezmann.

Messi zou zaterdag al zijn eerste wedstrijd kunnen spelen, maar het is nog maar de vraag of dit het geval zal zijn. Koeman debuteert aankomend weekend met een oefenwedstrijd tegen Gimnàstic de Tarragona als trainer van Barcelona en moet het dan wellicht nog zonder zijn sterspeler stellen. Messi miste immers de eerste weken van de voorbereiding en volgt naar alle waarschijnlijkheid in de aankomende dagen een aangepast programma.