‘Gezien zijn leeftijd en de transfersom is Van de Beek echt een koopje’

Donny van de Beek maakte vorige week definitief de overstap van Ajax naar Manchester United, dat maximaal 45 miljoen euro neerlegt voor de Nederlandse middenvelder. In de optiek van Darren Fletcher, die tussen 2003 en 2015 uitkwam voor the Red Devils, is Van de Beek in de hedendaagse transfermarkt echt een koopje voor de Engelsen.

"Van de Beek is een speler van topklasse en tevens een geweldige aankoop", jubelt Fletcher in een interview op de website van Manchester United. "Gezien zijn leeftijd (23 jaar, red.) en de transfersom is het echt een koopje te noemen." De voormalig middenvelder uit Schotland kent de kwaliteiten van Van de Beek al langer. "Ik zag hem aan het werk toen Ajax de halve finale van de Champions League haalde (in het seizoen 2018/19, red.). Hij was toen echt één van de pijlers onder het succes van Ajax."

Fletcher prijst met name de veelzijdigheid van Van de Beek als middenvelder. "Het is een zeer flexibele speler", vervolgt de ex-speler van Manchester United zijn relaas. "Van de Beek weet wanneer hij als nummer tien moet spelen en wanneer hij het hele veld moet bestrijken. Je kunt duidelijk zien dat hij door Ajax is opgeleid, het is een speler met veel inteliigentie." De verwachtingen op Old Trafford zijn hooggespannen, weet ook Fletcher. "Zeker gezien de manier hoe iedereen met hem omgaat en over hem praat. Topspelers die ook nog eens heel menselijk zijn, daar kun je er niet genoeg van hebben."

Van de Beek vergroot de concurrentiestrijd op het middenveld van Manchester United, wat volgens Fletcher alleen maar goed is. "Zo moeten de verhoudingen ook zijn bij een absolute topclub, spelers moeten constant uitgedaagd worden. Een basisplaats moet geen gewoonte zijn, Met de komst van Van de Beek wordt de onderlinge strijd weer een stukje groter en heeft de manager ook weer een optie erbij in zijn selectie."