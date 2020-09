‘Om verschillende redenen weggegaan bij PSV, ik benoem ze niet allemaal’

Ritsu Doan begint als huurling van Bundesliga-promovendus Arminia Bielefeld aan het nieuwe seizoen. De aanvaller uit Japan kreeg van PSV de gelegenheid om tijdelijk uit te zien naar een andere werkgever, voornamelijk door het gebrek aan perspectief onder trainer Roger Schmidt. Doan is echter niet van plan om met modder te gooien naar de technische leiding van PSV.

"Ik ben weggegaan bij PSV om verschillende redenen, die ik niet allemaal ga benoemen", zo verklaart Doan na afloop van de oefenwedstrijd van Arminia Bielefeld tegen FC Groningen (1-1) in een reactie aan het Dagblad van het Noorden. "Maar een belangrijke is natuurlijk dat ik vooral wil voetballen en dat zat er de laatste tijd niet echt in daar. Daarom ben ik blij met Arminia. Heel jammer dat ik niet tegen Arjen Robben heb kunnen spelen. Want dat is natuurlijk een legende."

Philipp Max laat zich meteen zien in eerste wedstrijd | HIGHLIGHTS PSV - Viktoria Köln

De trefzekere Robben werd in de rust gewisseld bij FC Groningen. Doan begon als reservespeler bij de bezoekers uit Duitsland en maakte pas in de tweede helft zijn entree als invaller. De middenvelder annex vleugelaanvaller was blij met de terugkeer in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Doan speelde in het seizoen 2018/19 voor FC Groningen, dat hem vorig jaar voor 7,5 miljoen euro verkocht aan PSV. "Heel bijzonder", zo omschrijft hij de kortstondige rentree in Groningen.

Doan beschikt in het Philips Stadion over een contract dat nog vier seizoenen doorloopt. In zijn eerste jaar bij PSV kwam de Japanner tot 2 treffers en 3 assists in 25 wedstrijden. Doan wil met het oog op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio wekelijks aan spelen toekomen, zodat hij in beeld blijft bij de technische leiding van de Japanse voetbalbond.