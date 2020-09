Bournemouth maakt na Nathan Aké met Callum Wilson volgende transferklapper

Callum Wilson is ook volgend seizoen op het hoogste niveau te bewonderen. De spits degradeerde in de afgelopen voetbaljaargang met Bournemouth uit de Premier League, maar maakt nu de overstap naar Newcastle United. The Magpies maken maandagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van Wilson, die zich voor vier jaar heeft verbonden aan zijn nieuwe werkgever.

Met de overgang van Wilson is volgens gerenommeerde bronnen als Sky Sports en de BBC een bedrag van 22,5 miljoen euro gemoeid. De viervoudig international van Engeland is daarmee de volgende transferklapper voor the Cherries van deze zomer. Eerder werd Nathan Aké met zijn transfer naar Manchester City voor 45 miljoen al de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis en Wilson is nu de nummer twee op die lijst.

De 28-jarige aanvaller verlaat Bournemouth met 187 wedstrijden en 67 doelpunten op zak. Wilson beleefde zijn beste seizoen in de Premier League in 2018/19, toen hij veertien doelpunten maakte op het hoogste niveau. In het afgelopen seizoen kwam hij tot acht treffers. Wilson is de eerste aanwinst voor het aankomende seizoen voor Newcastle, dat voor het afketsen van de Saudische overname nog in verband werd gebracht met spelers als Gareth Bale en James Rodríguez.

“Vanaf het moment dat ik wist van de interesse van Newcastle, was dit zeker iets dat mij aansprak. Het is een enorme club met een grote historie. Ze hebben door de jaren heen geweldige spitsen gehad en zelfs als ik maar de helft kan bereiken van wat zij hebben gedaan, wil ik dat proberen”, reageert hij op zijn overstap. “Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten. Als spits denk ik dat het belangrijk is om voor de korte en voor de lange termijn doelen voor jezelf te stellen en ik hoop deze doelen te kunnen bereiken.”