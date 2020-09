Engeland-duo in problemen door meebrengen vrouwen naar hotel

Phil Foden en Mason Greenwood hebben zichzelf in de problemen gebracht, zo weten onder meer de Daily Mirror en de Daily Mail maandag te melden. Het duo zou na afloop van het Nations League-duel van Engeland met IJsland (0-1) de quarantaineregels hebben overtreden. De middenvelder en aanvaller van respectievelijk Manchester City en Manchester United worden ervan verdacht dat ze vrouwen hebben meegenomen naar het spelershotel van the Three Lions. Het tweetal is inmiddels uit de selectie gezet door Southgate, zo maakte de bondscoach bekend op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Denemarken van dinsdag. De FA is een onderzoek gestart.

Het IJslandse medium DV is in het bezit gekomen van Snapchat-video's van twee vrouwen uit IJsland die zondag een afspraak hadden op de hotelkamer van Foden en Greenwood. Op één van de video's geeft één van de dames toe dat ze daadwerkelijk heeft afgesproken met Greenwood. Beide spelers komen ook even in beeld. Tegenover bovengenoemd medium willen de IJslandse vrouwen geen details prijsgeven. "We willen niet dat ze in de problemen komen." Er is wel verbazing over het uitlekken van de foto's. "Zij (Foden en Greenwood, red.) hebben niets gezegd over bepaalde regels. Ook is het ons niet verboden om foto's te nemen. We hebben ze hiervoor gewaarschuwd, maar er is nog geen reactie op gekomen."

Foden en Greenwood op de uitgelekte Snapchat-foto's

"Verder kan ik alleen maar zeggen dat ik met één van de spelers een aantal dagen contact heb gehad. Hoe dat tot stand is gekomen ga ik echter niet zeggen." Greenwood is sinds enkele maanden weer vrijgezel, voegt DV daaraan toe. Foden heeft een relatie en is de vader van een tweejarig zoontje. Verschillende Engelse media melden al dat de twee debuterende internationals binnenkort op het matje zullen worden geroepen door de Engelse voetbalbond.

De selectie van Southgate kreeg strikte regels opgelegd omtrent het bezoek aan IJsland voor de wedstrijd in de Nations League. Er mocht alleen contact zijn met ploeggenoten en stafleden en verder mocht het spelershotel alleen worden verlaten voor de trainingen en de wedstrijd van zaterdag in hoofdstad Reykjavik.