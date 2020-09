Julian Draxler kan opvolger worden van peperdure landgenoot

Bayer Leverkusen nam een paar dagen geleden definitief afscheid van Kai Havertz, die voor een bedrag van naar verluidt maximaal honderd miljoen euro de overstap heeft gemaakt naar Chelsea. De werkgever van Peter Bosz heeft zodoende de nodige miljoenen te besteden op de transfermarkt en wendt een deel van de transfersom van Havertz mogelijk aan om Julian Draxler terug naar de Bundesliga te halen.

Le 10 Sport heeft namelijk van bronnen die bekend zijn met de situatie vernomen dat die Werkself de volgende gegadigde voor de 26-jarige Draxler zijn. De international van Duitsland werd al genoemd bij Hertha BSC en Borussia Dortmund, maar Leverkusen hoopt nu met Draxler aan de haal te kunnen gaan. De aanvallende middenvelder ligt momenteel nog maar een jaar vast bij zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain en lijkt deze transferperiode te mogen vertrekken.

PSG betaalde VfL Wolfsburg drie jaar geleden 36 miljoen voor Draxler, die er in Parijs echter nooit in is geslaagd om uit te groeien tot een vaste basisspeler. De ex-speler van Schalke 04 kwam desondanks tot nu toe wel 140 keer in actie namens les Parisiens en was in de afgelopen jaren vaak een gewaardeerde kracht vanaf de bank.

Aangezien de Duitse bondscoach Joachim Löw hem naar verluidt ook al heeft laten weten dat hij beter de overstap kan maken naar een club waar hij meer minuten kan maken, lijkt Draxler nu echter voor een vertrek uit het Parc des Princes te staan. Naast Draxler hebben Bosz en Leverkusen naar verluidt overigens ook Jérémie Boga van Sassuolo op de korrel. De international van Ivoorkust wordt echter eveneens genoemd bij clubs als Stade Rennes en Crystal Palace.