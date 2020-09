‘Dat zie je Georginio Wijnaldum echt zelden doen en nu gebeurde het wel’

Georginio Wijnaldum is al een paar weken onderwerp van gesprek in Engeland. De middenvelder ligt nog maar een jaar vast bij Liverpool en een contractverlenging lijkt voorlopig niet in zicht voor de Oranje-international. Wijnaldum wordt bovendien nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar het Barcelona van Ronald Koeman, terwijl the Reds op hun beurt bezig zouden zijn met de komst van Thiago Alcántara. Voormalig Liverpool-speler John Aldridge hoopt dat er snel duidelijkheid komt wat betreft de toekomst van Wijnaldum.

De oud-spits denkt dat de geruchten weleens van invloed zouden kunnen zijn op het spel van Wijnaldum: “Je ziet hem normaal gesproken zelden een bal verspelen, maar dat gebeurde wel een aantal keer in de eerste helft tegen Arsenal (in de wedstrijd om het Community Shield, red.). Dat zou wellicht veroorzaakt kunnen worden doordat er onduidelijkheid heerst over zijn toekomst”, vertelt Aldridge in gesprek met de Sunday World.

Liverpool verloor de strijd om het Community Shield uiteindelijk na strafschoppen van the Gunners. Wijnaldum maakte de penaltyreeks niet meer mee aangezien hij in de blessuretijd het veld moest ruimen voor Rhian Brewster. “Er wordt veel gesproken over hoe Thiago Wijnaldum moet gaan vervangen in het Liverpool-elftal en er zijn geruchten dat hij is opgepikt door Koeman, de nieuwe trainer van Barcelona”, gaat Aldridge verder.

“Jürgen Klopp zal willen dat deze situatie snel wordt opgelost, aangezien spelers die onzeker zijn over hun toekomst dat ook mee kunnen nemen in de wedstrijden. Liverpool kan het zich niet veroorloven dat deze kwestie uitgroeit tot een groot probleem richting de transferdeadline van 5 oktober”, sluit hij af. Liverpool begint het nieuwe Premier League-seizoen aankomende zaterdag in eigen huis tegen promovendus Leeds United en kan daarna dus nog drie weken spelers aantrekken en verkopen.