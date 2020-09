Manchester City meldt twee positieve coronatesten in selectie

Manchester City meldt maandagochtend dat Riyad Mahrez en Aymeric Laporte positief zijn getest op het coronavirus. De aanvaller en verdediger zijn in quarantaine gegaan. Beide spelers zijn asymptomatisch. "Iedereen binnen de club wenst Riyad en Aymeric een snel herstel toe vlak voor de start van het seizoen", meldt de Engelse topclub op de eigen site.

De Premier League gaat dit weekend weer van start. De eerste wedstrijd van Manchester City laat echter nog even op zich wachten. Door de deelname aan de finaleronde van de Champions League begint Manchester City later aan het nieuwe seizoen in Engeland. Op maandag 21 september gaat de ploeg van manager Josep Guardiola op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

Het is de vraag of Mahrez en Laporte bij de confrontatie met the Wolves aanwezig zijn. De aanvaller en verdediger hebben geen interlandverplichtingen momenteel. De nationale ploeg van Algerije komt niet in actie, terwijl Laporte niet is geselecteerd door bondscoach Didier Deschamps voor de nationale ploeg van Frankrijk.