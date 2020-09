El Ahmadi sluit terugkeer naar Nederland definitief uit

FC Twente kan de komst van Karim El Ahmadi uit het hoofd zetten, zo meldt TC Tubantia. De 35-jarige middenvelder heeft zijn voormalig werkgever laten weten dat hij niet meer in Nederland gaat voetballen. Eerder werd vanuit Saudi-Arabië gemeld dat hij zijn contract bij Al-Ittihad had verlengd, maar volgens El Ahmadi zelf kloppen die berichten niet.

"Het is jammer, en we hadden het graag iets eerder gehoord, maar het is zijn keuze en dat moeten we respecteren", zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente tegenover de krant. "We hebben de hoop gehad dat Karim zou komen, maar helaas. We hebben nu duidelijkheid en gaan verder."

De routinier had in een statement aan Saudi Sports Channel laten weten dat hij graag in Saudi-Arabië actief blijft en voorlopig niet wil verkassen. El Ahmadi lag tot juni vast bij Al-Ittihad, maar door de coronacrisis werd de verbintenis met drie maanden verlengd. De verdedigende middenvelder heeft nu aangegeven dat hij geen intentie heeft om Saudi-Arabië te verlaten. Hij wacht op een nieuw aanbod van de club.

Streuer gaf eerder aan graag in zee te willen met El Ahmadi. "We hebben veel contact met hem, maar het moet wel van de speler komen. Hij heeft gezegd dat hij in Nederland nog maar voor één club wil spelen en dat is Twente, maar dat hij hier komt spelen is nog geen zekerheid. Hij woont hier al en wil dingen doen in de regio. Dat kan dus een interessante speler voor ons zijn."