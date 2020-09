Neef van Clarence Seedorf ruilt Keuken Kampioen Divisie in voor Eredivisie

FC Emmen heeft Collin Seedorf toegevoegd aan de selectie, zo meldt de club uit Drenthe maandagochtend via de officiële kanalen. De rechtervleugelverdediger tekent een contract voor één seizoen met een optie op een extra seizoen. Seedorf speelde het afgelopen seizoen bij FC Eindhoven. Hij liep echter een kruisbandblessure op, waardoor het seizoen in november al over was.

De 25-jarige verdediger kwam in de jeugd uit voor FC Utrecht en maakte zijn profdebuut bij RKC Waalwijk, waarna hij koos voor een buitenlands avontuur bij het Schotse Inverness Caledonian Thistle FC. "Het is ondertussen al een tijdje geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld", vertelt de neef van oud-international Clarence Seedorf op de site van FC Emmen.

"Ik ben daarom ook erg blij met het vertrouwen dat Emmen in mij heeft. Ik kan niet wachten om weer fit te worden en minuten te maken. Het spel van Emmen past goed bij mij en ik heb er vertrouwen in dat het een mooie tijd gaat worden in Drenthe", aldus Seedorf. FC Emmen begint zondag aan het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.