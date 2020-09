Furieuze Rose clasht hard met Mourinho in docu: ‘Dit is niet eerlijk’

Danny Rose had afgelopen seizoen een flinke aanvaring met José Mourinho bij Tottenham Hotspur. Uit beelden van de Amazon-documentaire All or Nothing blijkt dat de dertigjarige linkervleugelverdediger in januari bij de manager klaagde over een gebrek aan speeltijd. De Engelsman werd kort na het gesprek voor een halfjaar verhuurd aan Newcastle United. "Ik wil weten wat het probleem is", begint Rose zijn relaas.

Mourinho vraagt zich af wat Rose bedoelt. "Je weet wat ik bedoel", vervolgt de back. "Ik was blij dat jij de nieuwe manager werd, maar als je me niet wilt laten spelen, vertel het me dan gewoon. Dan blijf ik gewoon thuis, trainer, en train ik thuis wel." Mourinho legt uit dat de wedstrijd tegen Liverpool op 11 januari (0-1 verlies) een belangrijk meetpunt voor hem was. "Dat was waarschijnlijk de lastigste tegenstander en je speelde niet goed, vond ik."

"De volgende wedstrijd tegen Middlesbrough (in de FA Cup, 2-1 zege, red.) koos ik voor Japhet Tanganga en hij speelde zo goed. Hij was zo sterk, ook in defensief opzicht. Hij maakt geen fouten, hij was zo snel en sterk. Ik kan niet zeggen of je de eerste keus bent of dat je iedere wedstrijd speelt. Dat ligt aan jou", aldus Mourinho, die een weerwoord krijgt van Rose. De back erkent dat hij niet goed speelde tegen Liverpool.

"Maar ik speel één keer in de vier weken. Moet ik de man van de wedstrijd zijn en op mijn allerbest presteren als ik één keer in de vier weken speel? Het is niet eerlijk. Jij bent de manager. Maar jij zegt tegen mij: jij bent shit tegen Liverpool." Mourinho repliceert: "Nee, niet shit." Rose: "Oké, niet mijn beste wedstrijd. Ik respecteer wat je zegt, maar anderen waren shit in de trainingen en shit in wedstrijden, maar spelen wel iedere wedstrijd. Het is niet eerlijk."

Mourinho zegt dat dit het perspectief van Rose is, maar niet zijn visie. "It fucks", vervolgt een woeste Rose. "De hele kleedkamer weet dat het niet klopt. Het is niet eerlijk. Ik ga ook met Daniel (Levy, voorzitter, red.) praten als hij hier is. Als hij arriveert, zeg dan dat ik met hem wil praten", besluit Rose, die vervolgens opstaat en de ruimte verlaat.