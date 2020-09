Ansu Fati ‘trapt de deur in’ en stuurt boodschap naar Ronald Koeman

De voorpagina’s van de Spaanse kranten laten er maandag geen twijfel over bestaan: Ansu Fati maakte zondagavond indruk tijdens Spanje - Oekraïne (4-0). De zeventienjarige aanvaller stond drie dagen na zijn debuut (als invaller) voor het eerst in de basis en versierde in de tweede minuut al een penalty. Na iets meer dan een half uur volgde zijn persoonlijke hoogtepunt: een prachtig schot in de verre hoek betekende zijn eerste treffer voor Spanje. Met 17 jaar en 311 dagen is hij vanaf nu de jongste doelpuntenmaker ooit in de honderdjarige geschiedenis van het nationale elftal van Spanje.

“Ansu Fati schrijft geschiedenis”, zo staat op de voorpagina van Marca. En bij AS staat: Ansu Fati tira la puerta abajo. De letterlijke vertaling is ‘de deur intrappen’, maar de figuurlijke betekenis is meer zich nadrukkelijk laten gelden. Op de voorpagina van Mundo Deportivo prijkt ‘Historische Ansu’ en Sport heeft ‘Show Ansu’ in grote letters.

Bondscoach Luis Enrique was na afloop eveneens zeer te spreken. “Als we de selectie samenstellen, kijken we niet naar iemands geboortedatum. Dat betekent niet dat je niet moet begrijpen dat Ansu ook slechte wedstrijden zal gaan spelen en foute beslissingen zal gaan maken”, benadrukte de trainer. “Het maakt deel uit van zijn ontwikkeling, maar het is niet normaal dat hij nu al zoveel zelfvertrouwen heeft. Ansu is erg blij en hij heeft daar zijn redenen voor. Hij is pas zeventien jaar en moet nog volwassener worden, maar als je dit allemaal al durft in je tweede interland voor Spanje…”

Fati is op zijn beurt erg te spreken over het vertrouwen dat hij van Luis Enrique krijgt. “Het is een eer om met Luis Enrique en al deze spelers te werken. Ik werd met open armen ontvangen. Ik moet nu hard blijven werken, zoals altijd. Alles op zijn tijd.” De tiener kreeg de vraag of hij Koeman moet overtuigen van zijn kwaliteiten. “Ik zal hard blijven werken en het is uiteindelijk aan de trainer om beslissingen te nemen. Ik ga op de training alles geven. Als ik een kans krijg, zal ik proberen om die te grijpen.”

Spaanse media speculeerden de voorbije dagen al over de rol van Fati onder Koeman. De Nederlander zou de tiener ook als een nummer negen beschouwen, ook al weet hij dat de aanvaller liever aan de zijkant speelt. Koeman heeft echter ook veel vertrouwen in een fitte én blessurevrije Ousmane Dembélé en denkt dat Trincao over alle kwaliteiten beschikt om een succes op de flank te worden. Het scorend vermogen van Fati ontging Koeman afgelopen seizoen al niet en het naderende vertrek van Luis Suárez kan ervoor zorgen dat de tiener dit seizoen ook regelmatig in de punt van de aanval zal verschijnen.