‘El Ahmadi hakt knoop door over terugkeer naar de Eredivisie’

Karim El Ahmadi wil graag langer door bij Al-Ittihad. De 35-jarige middenvelder werd de voorbije maanden in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie, maar de routinier heeft in een statement aan Saudi Sports Channel laten weten dat hij graag in Saudi-Arabië actief blijft en voorlopig niet wil verkassen. Leon ten Voorde van TC Tubantia laat echter weten dat het bericht dat El Ahmadi heeft bijgetekend door meerdere partijen wordt ontkend.

El Ahmadi lag tot juni vast bij Al-Ittihad, maar door de coronacrisis werd de verbintenis met drie maanden verlengd. De verdedigende middenvelder zou nu hebben aangegeven dat hij geen intentie heeft om Saudi-Arabië te verlaten en zou wachten op een nieuw aanbod van de club. El Ahmadi hoopt nog een jaar te kunnen spelen bij Al-Ittihad, waar hij sinds medio 2018 actief is.

De 53-voudig Marokkaans international is gelukkig bij de club en heeft naar eigen zeggen ook geen officiële aanbiedingen van andere partijen ontvangen. El Ahmadi werd de laatste tijd vooral gelinkt aan ex-werkgever FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer gaf meerdere keren aan dat hij de terugkeer van El Ahmadi bij de Tukkers ziet zitten.

"We hebben veel contact met hem, maar het moet wel van de speler komen. Hij heeft gezegd dat als hij in Nederland gaat spelen, het bij FC Twente is. We moeten nu wel snel weten wat hij gaat doen", zo stelde Streuer. "Hij heeft gezegd dat hij in Nederland nog maar voor één club wil spelen en dat is Twente, maar dat hij hier komt spelen is nog geen zekerheid. Hij woont hier al en wil dingen doen in de regio. Dat kan dus een interessante speler voor ons zijn."