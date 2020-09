Juventus aast op Oranje-international: ‘Dat is niet voor niets’

Hans Hateboer werkte afgelopen vrijdag voor het eerst in bijna twee jaar weer een wedstrijd af voor Oranje. De rechtsback van Atalanta kreeg bij afwezigheid van de kersverse vader Denzel Dumfries zijn kans tegen Polen en was verantwoordelijk voor de assist bij de winnende treffer van Steven Bergwijn. "Hij heeft die plek verdiend", vindt oud-international en oud-rechtsback Sonny Silooy.

"De afgelopen jaren speelde hij wekelijks wedstrijden op niveau, in de Serie A en de Champions League. Allemaal plusjes. Hij heeft het laten zien. Dat is ook goed voor Oranje", vervolgt Silooy in gesprek met de NOS. Edward Sturing, eveneens oud-international en voormalig rechtsback, is van mening dat Hateboer in Italië een volwassen speler is geworden. "Hij kan goed meevoetballen, heeft loopvermogen en kan de hele flank bestrijken."

Hateboer heeft aangegeven te denken aan een vervolgstap in zijn loopbaan. Volgens Italiaanse media heeft onder meer Juventus belangstelling voor de 26-jarige vleugelverdediger. "Dat is niet voor niets", stelt Silooy. "Dan heb je wat in je mars. Hij heeft echt wat in zijn mars", aldus de oud-prof, die Hateboer vergelijkbaar vindt met Dumfries van PSV.

"Dumfries is ook een moderne back. Met diepgang, snelheid, fysiek sterk. Verdedigend is Dumfries beter. Een goede rechtsback ziet de ruimte. Verdedigen is vooruitzien. Anticiperen." Silooy en Sturing vragen zich af wie tegen Italië de rechtsback zal zijn. "Het zit dicht tegen elkaar aan", zegt Silooy. "Het zou me niet verbazen als Hateboer tegen Italië weer speelt. Hij heeft het goed gedaan en kent bovendien de Italiaanse spelers goed."