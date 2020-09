‘Koeman raakt topspeler mogelijk kwijt; Chelsea en Inter tonen interesse’

Marc-André ter Stegen staat in de nadrukkelijke belangstelling van diverse topclubs in Europa, zo verzekert Mundo Deportivo maandag. De doelman van Barcelona ligt momenteel nog tot de zomer van 2022 vast in het Camp Nou en het is de vraag of de club hem kan behouden. Ter Stegen staat open voor een nieuw contract, maar wel onder de juiste voorwaarden.

Volgens Mundo Deportivo toonde Juventus vóór de uitbraak van het coronavirus interesse in Ter Stegen, terwijl momenteel Chelsea en Internazionale azen op de keeper. Frank Lampard heeft weinig vertrouwen meer in Kepa Arrizabalaga en wil een topkeeper naar Londen halen. Naast Ter Stegen worden ook onder anderen André Onana, Nick Pope en Edouard Mendy gelinkt aan Chelsea.

Internazionale neemt na komend seizoen waarschijnlijk afscheid van de 36-jarige Samir Handanovic, die nog een jaar vastligt. Zodoende behoort een transfer naar Milaan tot de mogelijkheden voor Ter Stegen. De doelman wil wel bij Barcelona blijven, maar dan wel graag met betere voorwaarden. De sluitpost is een van de weinige spelers die volgens het bestuur niet te koop is.

Ter Stegen herstelt momenteel van een knieblessure en zal nog enkele weken niet beschikbaar zijn voor trainer Ronald Koeman. In oktober hoopt Ter Stegen weer mee te doen in wedstrijden. Mundo Deportivo en andere media gaven eerder aan dat Ter Stegen als doel had om een nieuw topcontract te tekenen en zijn carrière af te sluiten bij Barcelona.