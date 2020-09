Valentijn Driessen hoopt op tweede reminder Humberto Tan: ‘Een aanfluiting’

De KNVB mag gaan bewijzen dat de commissie Mijnals niet de zoveelste excuuscommissie is om integratie van minderheden in grote organisaties te bevorderen zonder er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, zo benadrukt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf vertelt maandag in zijn column dat Eric Gudde na het vertrek van Ronald Koeman al meteen een reminder van Humberto Tan, de voorzitter van de commissie, op zijn bureau had liggen. De aanstelling van Henk ten Cate als definitieve opvolger van Koeman kan volgens Driessen een mooi begin zijn.

De commissie Mijnals is door KNVB en overheid ingesteld om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden. “Gudde zegt het werk en de aanbevelingen van de commissie Mijnals serieus te nemen”, zo benadrukt Driessen maandag in het dagblad. De zogeheten Rooney Rule, bedacht door voormalig NFL-diversiteitscomitévoorzitter Dan Rooney, dwingt clubs uit het American football bij hun zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer om minimaal één gekleurde kandidaat te spreken. Grote bedrijven als Amazon, Facebook en Intel volgden met een eigen variant. De KNVB moet worden verplicht, vindt de commissie Mijnals, om kandidaten van diverse etnische achtergrond te spreken.

Om te beginnen bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. “Dit houdt in dat Gudde en Nico-Jan Hoogma als directeur topvoetbal KNVB het gesprek moeten aangaan met Henk ten Cate voor de functie van bondscoach”, legt Driessen uit. Hij is voorstander van de aanstelling van Ten Cate, die door de Oranje-internationals als ‘een Koeman 2.0’ wordt gezien. “Hij is met zijn ervaring en achtergrond als trainer bij Ajax, assistent bij Barcelona en Chelsea en zijn omgang met vedetten capabel genoeg om leiding te geven aan Oranje op het EK in 2021.”

“De aanstelling van Ten Cate kan op kwaliteit gebeuren, terwijl invulling geven aan het diversiteitsbeginsel als mooie bijvangst voor de KNVB kan dienen.” Driessen zou het fair vinden als Ten Cate één assistent mag meenemen, maar wél een met een verleden als Oranje-international. Hij noemt Ruud Gullit, Mark van Bommel of John Heitinga. “Het getuigt van bittere armoede dat ondanks de roemrijke geschiedenis van het Nederlandse voetbal in de top van de KNVB, technisch en bestuurlijk, niemand rondloopt met ook maar één interland achter zijn naam. Een regelrechte aanfluiting.”

“Misschien kan Tan daar ook een reminder over sturen. Overigens zou Van Gaal Danny Blind en Dirk Kuyt voor zo’n rol op het oog hebben als hij bondscoach wordt.” De commissie Mijnals bestaat uit Humberto Tan, Ruud Gullit, Daphne Koster, Jacinta Lieuwes, Ahmed Marcouch, Marjan Olfers, Robert Geerlings en Jeroen Visscher. Bij de eerste bijeenkomst werd Tan gekozen als voorzitter.