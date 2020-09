Nederland - Italië: vermoedelijke opstellingen, blessures en aanvang aftrap

Het Nederlands elftal komt vanavond opnieuw in actie in de Nations League. Nadat Polen afgelopen vrijdag met 1-0 werd verslagen, komt maandagavond Italië op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Waar Oranje de tweede editie van het UEFA-toernooi startte met een overwinning, kwam de ploeg van Roberto Mancini niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië & Herzegovina.

Sprankelend was het spel van de ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges vrijdag niet, maar de drie punten werden desondanks in eigen huis gehouden. Een doelpunt van Steven Bergwijn, na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong en Hans Hateboer, was genoeg voor de drie punten. Dat er voetballend veel ruimte voor verbetering was is niet verwonderlijk, daar sommige spelers zich rechtstreeks vanuit hun vakantie bij Oranje meldden en anderen nog middenin de voorbereiding op het nieuwe seizoen zitten. Daarnaast was en is er nog altijd enige onrust rondom het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach en zijn diverse internationals bezig met een transfer. Toch haalden bijna alle spelers een behoorlijk niveau en mocht de overwinning verdiend genoemd worden.

Nederland wint van Polen onder Lodeweges: 'Trots overheerst'

Dat het vrijdagavond geen aantrekkelijke wedstrijd was had ook te maken met Polen, dat zeer verdedigend speelde. “Een opstelling 4-5-1 en al het balbezit voor ons'', zag Lodeweges. Maandagavond (aftrap 20.45 uur) kan het zomaar een leukere wedstrijd worden en dat heeft alles te maken met de speelstijl van de tegenstander. “Italië speelt hetzelfde als wij. Die willen ook bepalen wat er gebeurt. Hun stijl lijkt op onze stijl. Ja, het wordt denk ik een interessante pot”, aldus de keuzeheer, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

De ogen zullen maandagavond weer gericht zijn op onder meer Memphis Depay. De aanvoerder van Olympique Lyon speelde tegen Polen sterk en dat zag ook oud-international Peter Boeve. “Het is onvoorstelbaar knap hoe hij na zo’n zware blessure in korte tijd is teruggekomen op dit niveau. Daarmee bedoel ik het niveau van een ware aanvalsleider”, zegt de oud-voetballer in De Telegraaf. “Hij zocht de vrije rol, was vaak aanspeelbaar, creëerde kansen, gaf steekpasses en nam alle vrije trappen. Hij liep gewoon ’Messiaans’ te voetballen. Het heeft me echt verbaasd dat hij in recordtijd zoveel kan. Dat Memphis uit de spits trekt, vind ik ook logisch. Als hij daar voortdurend blijft staan, is het makkelijker voor de verdedigers om tegen hem te spelen. Nu moeten ze steeds kiezen, gaan ze met hem mee of niet?”

Vermoedelijke opstellingen:

Lodeweges koos vrijdag zoveel mogelijk voor ervaring. In de achterhoede zag hij de ene na de andere speler afhaken, waardoor hij weinig opties overhield. Matthijs de Ligt, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Stefan de Vrij en Denzel Dumfries haakten om uiteenlopende redenen af. Dumfries werd afgelopen week vader van een zoon en sloot zaterdag weer aan bij de Oranje-selectie. Hoewel Dumfries de trainingen van zaterdag en zondag volledig afwerkte, is de verwachting dat hij genoegen moet nemen met een plek op de bank. Lodeweges gaf aan dat alle basisspelers van vrijdag ook tegen Italië kunnen starten. Mits iedereen fit is, is de verwachting van het Algemeen Dagblad dat dezelfde elf namen starten tegen de Azzurri. Omdat twee wedstrijden in korte tijd wellicht teveel van het goede is voor spelers die pas net weer in training zijn, is het goed mogelijk dat Lodeweges in de tweede helft verschillende wissels gaat doorvoeren.

De Italiaanse ploeg trainde zondag nog in de Johan Cruijff ArenA.

Mancini daarentegen gaat zijn elftal wél omgooien. Jorginho, Ciro Immobile en Giorgio Chiellini beginnen hoe dan ook tegen Nederland, zo gaf de Italiaanse trainer reeds aan. Chiellini had afgelopen vrijdag moeten spelen, maar door een fout in de opstelling zat hij op de bank ten faveure van Lazio-verdediger Francesco Acerbi. Chiellini zou een van de twee Nations League-duels spelen en hij had aangegeven dat hij liever tegen Bosnië & Herzegovina in actie wilde komen. “Het was mijn fout”, zei een schuldbewuste Mancini na afloop van het duel op de persconferentie. “Ze lieten me de opstelling zien, ik had mijn bril niet op en zei dat het prima was. Ik merkte niet op dat Acerbi erin stond in plaats van Chiellini.” De keuzeheer vindt dat er niet te zwaar getild moet worden aan de fout. “Het was toch al de bedoeling dat Acerbi de ene wedstrijd zou spelen en Chiellini de andere.”

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; Wijnaldum, De Roon, F. De Jong; Bergwijn, Depay, Promes.

Vermoedelijke opstelling Italië: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzol; Barella, Jorginho, Cristante; Zaniolo, Immobile, Insigne.

De wijzigingen die Mancini gaat doorvoeren zijn deels noodgedwongen. “Sommige spelers hebben nog maar een paar keer getraind”, zo vertelde de Italiaan afgelopen weekend. “Vanwege corona heeft het seizoen heel lang geduurd. Ze hebben nauwelijks vakantie gehad. Een speler als Stefano Sensi kan ik nu echt niet opstellen. Er zijn ook andere spelers die maar een paar keer getraind hebben voordat ze tegen Bosnië moesten spelen. Daar moet ik rekening mee houden.” Hoewel Italië niet met de beste elf aan de aftrap kan verschijnen, treft Oranje een sterke tegenstander die zich wil revancheren voor het puntverlies van afgelopen vrijdag. “Ook daarom zijn we naar Amsterdam gekomen om te winnen”, aldus Mancini.

Perr Schuurs, Owen Wijndal en Mohamed Ihattaren moeten nog altijd wachten op hun debuut in Oranje. Het drietal zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en bleef vrijdag negentig minuten op de bank tegen Polen. Wanneer de gelegenheid zich maandagavond voordoet, zal Lodeweges het niet nalaten om een of meerdere spelers te laten debuteren. “Maar de stand moet het toelaten en tegelijkertijd is negentig minuten voor sommige spelers misschien teveel. Daar dien je ook rekening mee te houden”, aldus Lodeweges, die niet kan beloven dat alle drie de talenten in actie komen. “Vergeet ook niet dat we in deze Nations League maar drie wissels mogen doen en je daar dus voorzichtig mee om moet gaan.”