‘Ik dacht er helemaal niet bij na, het was niet respectvol naar de Ajax-fans’

Danilo Pereira da Silva, kortweg Danilo, ruilde in 2017 FC Santos in voor een dienstverband bij Ajax. De 21-jarige aanvaller had enige tijd nodig om te acclimatiseren, maar voelt zich inmiddels thuis in Nederland. Danilo speelt komend seizoen op huurbasis bij FC Twente en de Braziliaan geeft aan dat hij enorm gemotiveerd is om te schitteren voor de Tukkers.

"We hebben hier een geweldig stadion en geweldige supporters, dat heb ik wel gezien toen ik hier met Jong Ajax was, en ook Noa (Lang, red.) vertelde het me", zegt Danilo in gesprek met Ajax Showtime over FC Twente. "Ik hoop echt dat, als de situatie het toelaat natuurlijk, er snel weer veel supporters naar het stadion mogen. Zij geven je toch altijd een extra boost en zorgen voor een goede ."

Danilo heeft al veel mooie momenten meegemaakt bij Ajax, zoals zijn basisdebuut in het eerste van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Getafe in februari. De Spaanse club kwam in de return op een 0-1 voorsprong, maar Danilo zorgde even later voor de gelijkmaker. In de rust werd hij gewisseld voor Quincy Promes. "De trainer zei dat ik het erg goed gedaan had en feliciteerde me, maar had verse benen nodig. Dat snap ik wel, ik had erg hard gewerkt en was al best moe."

Na de 2-1 zege ontstond er nog een relletje, aangezien Danilo zijn shirt ruilde met Ajax' grote plaaggeest Deyverson. Danilo vertelt dat zijn landgenoot naar hem toekwam met het verzoek om van tenue te wisselen. "Ik dacht er helemaal niet bij na en deed het gewoon, maar ik snapte later natuurlijk wel dat het not done was. Ik moet zeggen dat ik naast al die haatreacties ook heel veel lieve reacties heb gekregen van mensen die wel begrepen dat dit geen bewuste actie was."

De jongeling vertelt dat Deyverson het shirt van de Ajacied niet mee naar huis heeft genomen. "Los van het feit dat het naar onze fans niet respectvol was om mijn shirt te ruilen met zo'n irritante speler, was het natuurlijk ook mijn debuutshirt! Dit besefte ik pas toen ik alweer in de kleedkamer was. Ik heb Deyverson snel opgezocht en mijn shirt teruggevraagd, haha. Zijn shirt heb ik niet teruggegeven."