Wesley Sneijder: ‘Hij is gewoon niet de juiste persoon voor Oranje’

Wesley Sneijder zou het liefst Frank de Boer als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal zien omdat hij het tijd vindt voor een nieuwe generatie. De ex-coach van onder meer Ajax en Internazionale lijkt echter niet de beste papieren te hebben. Als het daadwerkelijk tussen Louis van Gaal en Henk ten Cate zou gaan, zou de oud-middenvelder ‘honderd procent’ voor laatstgenoemde kiezen. De spelersraad van Oranje schoof Ten Cate drie jaar geleden naar voren als nieuwe bondscoach en dat zou nu ook weer zijn gebeurd.

“Ik had heel graag bij Oranje met hem gewerkt. Dat er door het grote publiek misschien niet direct heel enthousiast op zijn naam wordt gereageerd, snap ik wel”, vertelt Sneijder maandag in De Telegraaf over zijn voormalig trainer bij Ajax. “Henk is assistent-trainer bij Barcelona en Chelsea geweest, maar heeft nooit alleen aan het roer gestaan bij een internationale topclub. Bijna alle spelers die met hem hebben gewerkt, weten echter wat een fantastische trainer én een prettig mens hij is.”

Het is voor de huidige spelersgroep van Oranje ‘essentieel’ dat Ten Cate net als Ronald Koeman ‘een mensenmens’ is, zo benadrukt Sneijder. “Het Nederlands elftal zit nu in een bepaalde flow en de spelers weten precies wat ervan wie wordt verwacht. Zij hechten er veel waarde aan dat Dwight Lodeweges en Patrick Lodewijks in de staf blijven en bij Ten Cate zal dat veel minder een probleem zijn dan bij Van Gaal.”

Lodeweges had onder Koeman een grote tactische inbreng en Sneijder weet dat Ten Cate als trainer ook tactisch sterk is. “Ik denk dat het een perfecte combinatie is. Ook omdat ze elkaar uit het verleden kennen en elkaar prima zullen aanvullen. Lodeweges is de rustige van de twee en Ten Cate zit er heel kort bovenop. Maar dan bedoel ik wel op een heel andere manier dan Van Gaal…” Ofschoon Van Gaal volgens Sneijder ‘ook een heel goede coach’ is, heeft hij toch zijn bedenkingen. “Niet op dit moment voor deze selectie. Hij is gewoon niet de juiste persoon”, benadrukt de 134-voudig international aan het dagblad.

“Als het aan het begin van een cyclus was geweest, had ik misschien iets anders gezegd, maar Van Gaal is Van Gaal en wil altijd alles naar zijn hand zetten. En wat er nu onder Koeman en Lodeweges is opgebouwd, moet je niet slopen.” Sneijder voorziet dat Van Gaal de hele organisatie naar zijn hand wil zetten, net als de selectie en het systeem. “Hij is geen type dat alles bij het oude laat, maar iemand die zijn Van Gaal-stempel wil drukken.” Sneijder snapt de openlijke sollicitatie. “Van Gaal houdt van het spelletje én van aandacht. Nu instappen is natuurlijk een fantastische kans. Het EK en WK worden in 2021 en 2022 vlak achter elkaar gespeeld, dus valt de nieuwe bondscoach met zijn neus in de boter. En ik hoop dat dit Frank de Boer of Ten Cate wordt. Laat Van Gaal maar als fan van het Nederlands elftal voor de tv zitten, zoals ik dat ook doe.”