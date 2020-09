Henk ten Cate hekelt ‘dwingende stem’ rondom Oranje: ‘Heel vreemd’

Henk ten Cate wijst een toenadering van de KNVB voor de functie van bondscoach niet per se af. De 65-jarige trainer zou het eervol vinden als hij daadwerkelijk door de spelersraad van Oranje naar voren is geschoven als de gewenste opvolger van Ronald Koeman. “Als het zo is, is het heel eervol”, reageerde Ten Cate zondagavond bij Studio Voetbal. “De spelers zijn het beste referentiekader. Leuk, maar onverwacht. Ik ben verrast dat ik schijnbaar toch in beeld ben. Een aantal jaar geleden wilde ik het graag doen en was ik er dichtbij.”

“Nu heb ik er nog niet over nagedacht, of misschien wel, maar nog geen conclusies getrokken. Als ik het gevoel heb dat ze waardering hebben en dat ze denken dat ik het zou moeten worden, dan valt erover te praten”, hield Ten Cate zich op de vlakte. Hij was drie jaar geleden immers al in beeld om bondscoach te worden. Toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen had Ten Cate namelijk de functie toegezegd, maar de oud-doelman trok die belofte later in, waarop Ten Cate een journalist liet meeluisteren in een gesprek. De keuze van de KNVB en Van Breukelen viel uiteindelijk op Dick Advocaat.

“Wat er gebeurde is dat Hans mij belde en vertelde dat hij toch meer bedenktijd nodig had. Hij zei: ik ontken alles en dan gaan we zien wie ze gaan geloven. Toen heb ik besloten mijn telefoon open te zetten”, memoreert Ten Cate, die interim-bondscoach Dwight Lodeweges kent uit zijn actieve loopbaan en trainerscarrière. De gebeurtenissen van toentertijd vormen geen belemmering om eventueel weer in zee te gaan met de KNVB. “Als ik het gevoel heb dat er waardering is, valt er altijd over te praten. Maar zover ben ik nog niet. Het is de meest eervolle baan die er is.”

Ten Cate beklaagt zich over de rol van de media rondom de benoeming van de nieuwe bondscoach. Het valt de vermeende kandidaat-bondscoach op dat altijd dezelfde namen worden genoemd als er een bondscoach wordt gezocht en dat de media in zijn optiek vaak ‘een dwingende stem’ hebben. “Blijkbaar zijn er maar vier of vijf die Oranje kunnen trainen? Heel vreemd. Het is een gotspe. Een beetje raar als je je laat leiden door de media. Het eerste wapengekletter is begonnen. Er zijn heel duidelijk voorkeuren.”

“Jullie hebben ook voorkeuren. Het gaat om lijntjes. De ene krant zegt ja, de ander nee. Het ene tv-programma is voor, het andere tegen. Het is een stukje politiek. Volgens mij moet je als organisatie gewoon een profiel maken van de werknemer die je voor een bepaald traject wil hebben. In dit geval een trainer.” Ten Cate liet zich niet in zijn kaarten kijken, maar erkent dat hij veel potentie ziet in de huidige groep van Oranje. “Nederland heeft spelers die elk jaar nog beter kunnen worden. Ja, dit is een goed moment om in te stappen. Dit is een team om prijzen mee te winnen.”