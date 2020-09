Woeste Dusan Tadic schiet uit slof bij debuut Orkun Kökcü

Servië en Turkije hebben zondagavond de punten gedeeld in de Nations League: 0-0. Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü maakte als basiskracht zijn debuut voor Turkije en deed uiteindelijk een uur mee. Bij Servië maakte Dusan Tadic de negentig minuten vol; de routinier van Ajax schoot in de tweede helft uit zijn slof na een ogenschijnlijk onschuldig incident. Voor zowel Servië als Turkije is het het eerste punt deze Nations League-campagne, na nederlagen op de eerste speeldag tegen respectievelijk Rusland en Hongarije. Rusland won eerder op de dag met 2-3 van Hongarije en is koploper in de groep.

Kökcü vormde bij zijn debuut een middenveld met Ozan Tufan van Fenerbahçe en Mahmut Tekdemir van Istanbul Basaksehir. Naast de Feyenoorder begon ook Enes Ünal, ex-speler van NAC Breda en FC Twente, bij Turkije in de basis, terwijl Servië startte met Tadic (Ajax), Nemanja Gudelj (ex-NAC Breda en ex-Ajax) en Filip Kostic (ex-FC Groningen). De eerste helft in Belgrado ging gelijk op en leverde geen doelpunten op.

Kökcü maakte een bedrijvige indruk en kreeg na ruim een kwartier de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. Hij beproefde van net buiten het strafschopgebied zijn geluk, maar Nemanja Maksimovic voorkwam met een blok uiteindelijk dat het verwoestende schot het doel kon bereiken. Servië nam de controle in de wedstrijd gaandeweg over en kreeg in de slotfase van het eerste bedrijf enkele goede mogelijkheden. Eerst stuitte Nemanja Radonjic na een pass van Tadic op verdediger Caglar Söyüncü, en kort erna schoot Aleksandar Mitrovic op doelman Mert Günok, weer na uitstekend voorbereidend werk van de Ajacied.

Kökcu leek in de slotfase van de eerste helft overigens nog wel goed weg te komen. Hij zette in de zestien een harde tackle in op een tegenstander, maar de arbitrage oordeelde dat van een overtreding geen sprake was. Kort na de onderbreking kwam Servië met tien man te staan: Aleksandar Kolarov vergreep zich aan Nazim Sangaré, waarna de verdediger met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd. Turkije kreeg direct meer grip op de wedstrijd, maar vervolgde de wedstrijd na precies een uur wel zonder Kökcü, die naar de kant werd gehaald ten faveure van AS Roma-aanvaller Cengiz Ünder.

Kort erna was Tadic zijn emoties niet de baas toen scheidsrechter Aliaksei Kulbakov floot voor een overtreding van Mijat Gacinovic op Hasan Ali Kaldirim. Tadic schoot uit zijn slof omdat de back van Turkije zich gewillig zou hebben laten vallen en werd daarvoor op de bon geslingerd door Kulbakov. In het laatste halfuur zocht Turkije naar een doelpunt en kreeg de ploeg van bondscoach Senol Günes ook nog wel enkele mogelijkheden, maar Servië verdedigde gegroepeerd en stapte uiteindelijk met een punt van het veld.