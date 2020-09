Ansu Fati schittert met mijlpaal bij basisdebuut; Duitsland wint opnieuw niet

Spanje heeft zijn tweede wedstrijd in de Nations League moeiteloos weten te winnen van Oekraïne. La Roja was in Madrid met 4-0 te sterk voor Oekraïne en grote man aan de zijde van de Spanjaarden was Ansu Fati, die zijn basisdebuut opluisterde met een treffer en daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de Spaanse nationale ploeg werd. Tegelijkertijd slaagde Duitsland er niet in om Zwitserland te verslaan en die Mannschaft mocht na de slotfase enigszins van geluk spreken dat de 1-1 stand op het scorebord bleef in Basel.

Spanje - Oekraïne 4-0

Bij Spanje waren vooraf alle ogen gericht op Ansu Fati, die afgelopen donderdag tegen Duitsland (1-1) als invaller debuteerde en tegen Oekraïne voor het eerst aan de aftrap stond. De zeventienjarige aanvaller van Barcelona stelde bondscoach Luis Enrique niet teleur, want binnen drie minuten stond hij aan de basis bij de openingstreffer. Sergiy Kryvtsov moest Fati na een fraaie actie onreglementair afstoppen in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Sergio Ramos maakte vanaf elf meter geen fout en bezorgde Spanje daarmee een hele vroege voorsprong. Het was opnieuw de verdediger van Real Madrid die na een klein halfuur de marge verdubbelde. Met een bekeken kopbal op aangeven van Dani Olmo tekende hij voor de 2-0 én alweer zijn 23e interlanddoelpunt.

Ansu Fati (17) na nog geen drie minuten tijdens zijn basisdebuut voor de nationale ploeg van Spanje ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 september 2020

Met 32 minuten op de klok bracht Fati zichzelf op het scorebord. De aanvaller ontving de bal aan rand van de linkerkant van het strafschopgebied en krulde het leer op geweldige wijze in de verre hoek. Fati werd met 17 jaar en 311 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Spaanse nationale ploeg. Na de vroege 3-0 nam Spanje wat gas terug in het Estadio Alfredo Di Stéfano en het duurde tot in de tweede helft voor de thuisploeg weer het net wist te vinden. De treffer van Gerard Moreno, die de rebound van een schot van Sergio Reguilón tegen de touwen werkte, werd echter geannuleerd wegens buitenspel.

Met Éric García bracht Luis Enrique in het tweede bedrijf nog een debutant binnen de lijnen. Óscar Rodríguez raakte vervolgens nog de lat, maar zeven minuten voor het einde kreeg Spanje alsnog de vierde treffer. Een afgeslagen voorzet viel voor de voeten van de door Manchester City aangetrokken Ferran Torres, die de Oekraïense doelman Andriy Pyatov zonder moeite wist te verschalken. Het bleek het slotakkoord van het duel, want in de 4-0 stand kwam uiteindelijk geen verandering meer.

WAT EEN SPELER! ?? Na 31 minuten spelen zet Ansu Fati ZO al de kroon op zijn basisdebuut voor Spanje! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 september 2020

Zwitserland - Duitsland 1-1

Zowel Zwitserland als Duitsland begon zonder overwinning aan de Nations League. De Zwitsers gingen vorige week met 2-1 onderuit tegen Oekraïne, terwijl die Mannschaft met 1-1 gelijkspeelde tegen Spanje. Met Robin Gosens andermaal aan de aftrap begon Duitsland sterk aan het duel in het St. Jakob-Park van FC Basel, want al na een kwartier spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Ilkay Gündogan verschalkte de Zwitserse doelman Yann Sommer met een lage schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied in de rechter benedenhoek.

Zwitserland gaf zich echter niet gewonnen en kreeg in de eerste helft via Haris Seferovic al een grote kans op de gelijkmaker. Het duurde echter tot in het tweede bedrijf voor de thuisploeg op gelijke hoogte kon komen. Na een uur spelen bereikte een pass van Breel Embolo Silvan Widmer in het strafschopgebied, die de Duitse doelman Bernd Leno met zijn kielzelharde inzet geen kans liet: 1-1. De Zwitsers zetten vervolgens aan en kregen via Nico Elvedi een goede mogelijkheid, maar zijn inzet ging over. Leno tikte in de slotfase nog een vrije trap van Granit Xhaka naast, terwijl ook een inzet van Ruben Vargas maar net geen tweede Zwitserse treffer opleverde. Ondanks verwoede pogingen van Zwitserland bleef de 1-1 stand op het scorebord.