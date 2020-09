Willem van Hanegem hekelt gewoonte Memphis Depay: ‘Dat kan niet’

Memphis Depay was afgelopen vrijdag een van de uitblinkers bij Oranje in het Nations League-duel met Polen (1-0 zege), maar niet iedereen is enthousiast over het spel van de aanvaller. Willem van Hanegem neemt het spel van Depay zondag kritisch onder de loep in zijn column voor het Algemeen Dagblad en merkt op dat de spits van Olympique Lyon tegen Polen te vaak uit positie liep.

Depay vormde vrijdag op papier een driemansvoorhoede samen met Quincy Promes en Steven Bergwijn, maar het viel Van Hanegem op dat aanvaller van Lyon de spitspositie regelmatig verliet. "Ik weet dat Memphis Depay net terug is van een zware blessure, maar dat betekent toch niet dat we vanaf nu alles wat hij doet moeten beoordelen als ‘fantastisch’?", vraagt het icoon van Feyenoord zich af.

"Tegen Polen deed Memphis lekker wat hij zelf wilde. Hij liep overal, behalve in de punt van de aanval. Hij bracht de andere spelers daarmee in de problemen, ook al omdat de Polen defensief speelden en er nauwelijks ruimte was. Iemand moet hem vertellen dat het niet Memphis tegen Polen was, maar gewoon Oranje tegen Polen", vervolgt Van Hanegem kritisch.

Van Hanegem begrijpt dat Depay graag over het veld zwerft, maar ziet hem liever meer gedoseerd te werk gaan. "Hij blijft maar weglopen, in plaats van weer op te duiken in de spits. Dat kan niet. Dan komen we meteen bij de kwestie van de nieuwe bondscoach. Betekent dit dat we straks iemand moeten hebben die echt de baas is en korte metten maakt met dit gedrag?" Bergwijn groeide tegen Polen overigens uit tot matchwinner door in de tweede helft raak te koppen op aangeven van Hans Hateboer.