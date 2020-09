Verbazing bij Rondo over Frenkie de Jong: ‘Als je écht goed bent..’

Oranje begon de Nations League vrijdagavond met een 1-0 overwinning op Polen. Frenkie de Jong speelde in de Johan Cruijff ArenA een uitstekende wedstrijd en was betrokken bij het enige doelpunt, nadat hij met zijn pass Hans Hateboer vond in het strafschopgebied en de vleugelverdediger Steven Bergwijn in stelling zag brengen. In het programma Rondo van Ziggo Sport zijn lovende woorden te horen over het spel van de 23-jarige middenvelder, maar de analytici zijn tegelijkertijd verbaasd dat hij niet hetzelfde kan laten zien bij Barcelona.

“Ik vind het opmerkelijk dat Frenkie de Jong beter bij Oranje speelt dan bij Barcelona”, begint Ruud Gullit als het spel van De Jong ter sprake komt. Presentator Jack van Gelder werpt op dat hij bij Oranje meer vrijheid krijgt dan bij Barcelona, waar Sergio Busquets doorgaans de spelverdeler is en hij iets verder vooruit geschoven op het middenveld speelt. “Ja, maar die vrijheid heeft hij toch ook bij Barcelona? Die rol krijgt hij daar toch ook? Die eis je toch gewoon op? Als je zo goed bent, daar ben je toch voor gehaald?”, vraagt Gullit zich af. De Jong speelde tegen Polen als spelverdeler op een middenveld met Marten de Roon en Georginio Wijnaldum.

De man op wie veel ogen waren gericht speelde onvoldoende bij Oranje

Van Gelder stelt dat dit bij Barcelona niet mogelijk is ‘met Busquets naast zich’. “Hij heeft ook zonder Busquets gespeeld, óók op die positie, en dan deed hij het ook niet”, reageert Gullit. “Wat Ruud bedoelt, is of je de kwaliteit van je spel zó laat bepalen door waar je opgesteld staat. Als je écht goed bent, maakt dat toch niet zoveel uit”, zo haakt Youri Mulder in. Jan van Halst denkt dat het voor De Jong wél belangrijk is in welke rol hij opgesteld wordt en stelt dat het ‘met persoonlijkheid te maken heeft’.

“Busquets verzorgt het spel bij Barcelona van achter naar voren. Dat is juist de grote kracht van Frenkie de Jong en die staat daar teveel”, zo haakt Marco van Basten in. Van Gelder merkt op dat De Jong tegen Polen de eerste twintig minuten ‘zoekende’ was en daarna in de ‘Frenkie de Jong-rol’ speelde. Van Basten besluit: “Hij is een hele goede spelverdeler, iemand die het spel van achter naar voren brengt. Het doelpunt viel uit zijn pass.”