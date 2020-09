Aulas verklapt verrassende gegadigde voor Depay naast Barça

Barcelona is niet de enige club met belangstelling voor Memphis Depay, zo verklapt voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon zondagavond tegenover Téléfoot. Volgens Aulas maakt namelijk ook AS Roma werk van de komst van de Oranje-international.

De interesse van Barcelona in Depay is inmiddels alom bekend. Nieuwbakken trainer Ronald Koeman van de Catalanen werkte als bondscoach van het Nederlands elftal samen met de 26-jarige aanvaller en zinspeelt in het Camp Nou op een hereniging. Depay zou volgens diverse media al persoonlijk akkoord zijn met Barcelona, maar overeenstemming met Lyon over een transfersom is er nog niet.

Depay heeft immers nog een contract tot medio volgend jaar bij de Franse club, waardoor Barcelona een transfersom zal moeten betalen voor de voormalig PSV’er. La Vanguardia wist eerder dit weekeinde wel te melden dat een akkoord met Lyon bijna bereikt is, voor ongeveer 25 miljoen euro.

"Het contract van Memphis loopt volgend jaar af. Ronald Koeman wil hem naar Barcelona halen, maar AS Roma is ook geïnteresseerd", zegt Aulas vanavond. Het is niet duidelijk of de Italiaanse club daadwerkelijk aast op Depay, of dat Aulas slechts schermt met de vermeende interesse om de transfersom van de Nederlander omhoog te drijven.