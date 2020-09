‘Newcastle United legt ondanks geklapte overname 37,5 miljoen euro op tafel’

Nog niet zo lang geleden werden onder meer Philippe Coutinho en Gareth Bale in verband gebracht met een overstap naar Newcastle United. Er ging eind juli echter een streep door een aanstaande overname van the Magpies door een consortium onder leiding van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Het betekent dat Newcastle de selectie met iets minder grote namen kan versterken, maar volgens the Guardian is desondanks de portemonnee getrokken om Callum Wilson en Jamal Lewis binnen te halen.

Newcastle is voorlopig nog in handen van Mike Ashley en handhaafde zich vorig seizoen dankzij een dertiende plaats redelijk eenvoudig in de Premier League, waardoor de club deze zomer nog altijd het nodige te besteden heeft. Met Mark Gillespie (afkomstig van Motherwell) en Jeff Hendrick (afkomstig van Burnley) verwelkomden the Magpies al twee transfervrije versterkingen, maar nu is ook de portemonnee getrokken om Wilson en Lewis aan de selectie toe te voegen.

Wilson is afkomstig van het gedegradeerde Bournemouth, dat eerder al onder meer Nathan Aké (naar Manchester City), Ryan Fraser (met een aflopend contract vertrokken, nieuwe club nog niet bekend) en Aaron Ramsdale (naar Sheffield United) zag vertrekken. De 28-jarige aanvaller, die in 2014 door the Cherries voor bijna vier miljoen euro werd overgenomen van Coventry City, had zich ook in de kijker gespeeld bij Aston Villa. Zowel the Villans als Newcastle United zagen een bod van 22,5 miljoen euro geaccepteerd worden door Bournemouth, maar de keuze van Wilson is op laatstgenoemde club gevallen. Hij moet alleen nog tot een persoonlijk akkoord zien te komen op het St. James Park.

Tegelijkertijd staat Newcastle op het punt om zich te versterken met Lewis. De 22-jarige vleugelverdediger van het eveneens gedegradeerde Norwich City stond eerder deze zomer ook in de belangstelling van Liverpool, dat na een geweigerd bod van elf miljoen euro de voorkeur gaf aan het binnenhalen van Kostas Tsimikas. Newcastle telt nu vijftien miljoen euro neer om Lewis over te nemen van Norwich City, waar hij zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde. The Magpies willen ook spoedig Rob Holding op huurbasis overnemen van Arsenal.