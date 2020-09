Orkun Kökcü debuteert vanavond in interland vol Eredivisie-bekenden

Orkun Kökcü debuteert vanavond vanaf 20.45 uur in de Turkse nationale ploeg. De negentienjarige middenvelder van Feyenoord heeft een basisplaats gekregen voor de Nations League-wedstrijd in en tegen Servië. Kökcü vormt het middenveld van Turkije samen met Ozan Tufan van Fenerbahçe en Mahmut Tekdemir van landskampioen Istanbul Basaksehir. Kökcü zat afgelopen donderdag tegen Hongarije (0-1 nederlaag) nog negentig minuten op de bank.

Turkije maakte tegen de Hongaren een zeer zwakke indruk en dat heeft niet tot halve maatregelen geleid. Ugurcan Cakir, Mert Müldür, Merih Demiral, Umut Meras, Kaan Ayhan, Mert Yandas, Hakan Calhanoglu, Ahmed Kutucu, Emre Kilinc en Burak Yilmaz verdwijnen allen uit de basiself van bondscoach Senol Günes; Caglar Söyüncü is de enige die zijn basisplaats behoudt.

Kökcü is vanavond zeker niet de enige bekende uit de Eredivisie die aan de aftrap verschijnt in Belgrado. Enes Ünal, ex-speler van NAC Breda en FC Twente, staat bij de Turken in de spits, terwijl bij Servië onder anderen Ajax-aanvaller Dusan Tadic, Nemanja Gudelj (ex-NAC Breda en ex-Ajax) en Filip Kostic (ex-FC Groningen) een basisplaats hebben. Servië verloor zijn eerste Nations League-duel met 3-1 van Rusland.

Opstelling Servië: Rajkovic; Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov; Gudelj, Radonjic, Lazovic; Kostic, Tadic, Mitrovic.

Opstelling Turkije: Günok; Zeki Çelik, Soyüncü, Kabak, Ali Kaldirim; Ozan Tufan, Kökcü, Tekdemir; Yazici, Ünal, Karaman.