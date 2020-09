‘Besluit van Messi kan ‘grootste verliezer’ toptransfer naar Engeland bezorgen’

De afgelopen weken was er het nodige te doen rond Lionel Messi, die aangaf Barcelona te willen verlaten en uiteindelijk besloten heeft tóch bij de Catalanen te blijven. De Daily Mail schrijft dat de 29-jarige Franse aanvaller weleens de ‘grootste verliezer’ kan zijn van het besluit van diens Argentijnse ploeggenoot om geen transfer te maken. De Engelse krant brengt Griezmann in verband met een overstap naar de Premier League, waar Arsenal, Manchester United en Liverpool hem in het vizier zouden hebben.

Er wordt gesuggereerd dat Griezmann door de nieuwe trainer Ronald Koeman een ‘Messi-rol’ beloofd zou hebben gekregen. Dat Messi nu toch besloten heeft om bij Barcelona te blijven, gooit de plannen met de Fransman volledig door de war. Koeman moet passen en meten om een selectie samen te stellen waarin naast Messi Ansu Fati en Ousmane Dembélé tot volle wasdom moeten komen. Tegelijkertijd wordt Barcelona nadrukkelijk gelinkt aan het binnenhalen van Lautaro Martínez óf Memphis Depay.

Bovendien is het nog niet zeker of Koeman Philippe Coutinho wil verkopen. De Braziliaanse aanvallende middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Bayern München en krijgt de komende tijd een kans om zich te bewijzen. Daarentegen staat Luis Suárez wel op de nominatie om te vertrekken, al kan het aanblijven van Messi door hun onderlinge verstandhouding ook gevolgen hebben voor de Uruguayaanse spits. Goal claimt zondagavond dat Juventus een akkoord bereikt heeft met Suárez en het ligt volgens de berichten uit Engeland in de lijn der verwachtingen dat ook Griezmann het slachtoffer kan gaan worden van de renovatie die deze zomer in Barcelona gaat plaatsvinden.

Dat Griezmann op de nominatie staat om Barcelona te verlaten, is niet onopgemerkt gebleven in de Premier League. Arsenal, Manchester United en Liverpool hebben de aanvaller al langer in het vizier, al is het niet aannemelijk dat een van deze clubs bereid is om de door Barça aan Atlético Madrid betaalde transfersom voor Griezmann op tafel te leggen. Barcelona maakte een jaar geleden 120 miljoen euro over naar los Colchoneros voor de 78-voudig Frans international. In zijn eerste seizoen in het Camp Nou maakte hij lang niet altijd een overtuigende indruk en in 48 wedstrijden was hij goed voor 15 doelpunten en 4 assists.