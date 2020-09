Fernando Marçal vertrekt voor schrikbarend laag bedrag naar Premier League

Fernando Marçal is komend seizoen in de Premier League te bewonderen. Wolverhampton Wanderers maakt vanavond via de officiële kanalen bekend de 31-jarige Braziliaanse linksback annex centrumverdediger over te nemen van Olympique Lyon. De Franse club bevestigt dat de Engelsen twee miljoen euro betalen voor Marçal.

Marçal werd in 2017 door Lyon opgepikt bij competitiegenoot Guingamp, maar was de afgelopen drie seizoenen lang niet altijd basisspeler bij les Gones. Hij speelde in totaal 41 competitiewedstrijden voor Lyon, waarvan 38 als basisspeler. Vorig seizoen maakte hij wel indruk in de Champions League, onder meer in de kwartfinales tegen Manchester City (2-1 zege). Zijn contract liep nog maar één seizoen door, hetgeen de betrekkelijk bescheiden transfersom allicht verklaart.

Het wordt voor Marçal de negende werkgever in zijn carrière. Hij speelde in Brazilië voor Grêmio en Guaratinguetá en werd in in 2010 door het Portugese SC União Torreense naar Europa gehaald. Hij diende daarna achtereenvolgens Nacional, Benfica, Gaziantepspor, Guingamp en Lyon. Noemenswaardige prijzen won hij niet.

Marçal is de derde zomeraanwinst van Wolverhampton, na Matija Sarkic en Fábio Silva, die eerder dit weekeinde voor minstens veertig miljoen euro werd opgepikt bij FC Porto. Bij de club van trainer Nuno Espírito Santo moet hij op de linksbackpositie vermoedelijk de concurrentiestrijd aangaan met Jonny Otto en Rúben Vinagre, al is Otto voorlopig uit de roulatie met een knieblessure. Hij zou ook een optie zijn als centrumverdediger in een vijfmansdefensie.