AZ zet streep door transfer van Ferdy Druijf binnen de Eredivisie

FC Groningen heeft bot gevangen bij AZ, zo meldt Voetbal International zondagavond. De nummer negen van het afgelopen seizoen in de Eredivisie zette in op de komst van Ferdy Druijf, maar AZ wil de spits hoe dan ook behouden. Hoewel voor Druijf geen basisplaats in het verschiet ligt, zien de Alkmaarders in de jeugdexponent een toegevoegde waarde voor het komend seizoen. AZ is minstens tot de winter verzekerd van Europees voetbal en heeft dus een brede selectie nodig.

"Het klopt dat we geïnformeerd hebben, maar AZ wil hem houden", beaamt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van Groningen. "Er moet nog iemand bij, maar we willen de juiste keuze maken en nemen daar de tijd voor." Groningen zoekt al langere tijd naar een nieuwe spits. De opties voor trainer Danny Buijs zijn beperkt in de voorhoede; het ziet er steeds meer naar uit dat Groningen het seizoen begint met de achttienjarige Romano Postema in de punt van de voorhoede. Vorig seizoen speelde hij elf wedstrijden in de Eredivisie, waarvan twee als basisspeler.

Al sinds het vertrek van Kaj Sierhuis naar Stade Reims in januari is duidelijk dat er een nieuwe spits moet komen in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Deze zomer haakte Groningen vanwege de vraagprijs af voor Henk Veerman, die uiteindelijk terugkeerde bij sc Heerenveen. Richairo Zivkovic, op dit moment nog speler van Changchun Yatai, traint momenteel mee in Groningen en zou vastgelegd kunnen worden als de samenwerking bevalt. Hij is afkomstig uit de jeugd van Groningen en speelde tussen 2012 en 2014 voor het eerste.

Druijf fungeert bij AZ voornamelijk als breekijzer. Door de aanwezigheid van Myron Boadu lijkt een basisplaats niet realistisch voor de 22-jarige aanvaller. Overigens houdt Groningen ondertussen rekening met het vertrek van Ajdin Hrustic, voor wie volgens Fledderus belangstelling bestaat van 'diverse clubs'. Kicker meldt dat Eintracht Frankfurt het vizier heeft gericht op de international van Australië, wiens contract over een jaar afloopt. Tijdens de oefenwedstrijden tegen Arminia Bielefeld (1-1) en NEC (3-3) van respectievelijk zondag en vrijdag zat Hrustic niet bij de selectie.