‘Arsenal biedt 35 miljoen plus Mattéo Guendouzi voor droomaanwinst’

Arsenal blijft onverminderd geïnteresseerd in Houssem Aouar. De 22-jarige middenvelder is de gedroomde zomeraanwinst van trainer Mikel Arteta en inmiddels heeft de Engelse club ook een officieel bod uitgebracht. Volgens RMC Sport heeft Arsenal 35 miljoen euro plus een onbekende speler over voor Aouar, maar is dat vooralsnog onvoldoende gebleken om Lyon tot een transfer te krijgen.

Lyon staat in principe open voor een zomers vertrek van Aouar. L’Équipe pakte begin juni al uit met het verhaal dat de Franse club intern had besloten dat de 22-jarige middenvelder mag uitkijken naar een nieuwe werkgever, gezien de transferwaarde die hij vertegenwoordigt. Het contract van Aouar loopt nog drie seizoenen door, waardoor Lyon in principe de hoofdprijs kan vragen voor zijn sterspeler.

Arsenal wil de Frans jeugdinternational, die onlangs voor het eerst werd uitgenodigd voor de A-ploeg maar zich vanwege een besmetting met het coronavirus moest afmelden, graag inlijven, maar kan of wil voorlopig niet voldoen aan de vraagprijs van vijftig miljoen euro die Lyon hanteert. The Gunners hadden gehoopt dat de Franse club zou meewerken aan een transfer door direct een vervanger voor Aouar voor te dragen, maar dat plan gaat voorlopig niet door.

In Engeland en Frankrijk is men ervan overtuigd dat Mattéo Guendouzi de speler is die Arsenal in de deal wilde betrekken. De 21-jarige middenvelder raakte aan het einde van vorig seizoen op een zijspoor onder Arteta vanwege gedragsproblemen en lijkt zijn laatste wedstrijd voor de Engelsen al gespeeld te hebben. Onduidelijk is vooralsnog of Lyon bereid is akkoord te gaan met een spelersruil tussen Aouar en Guendouzi indien Arsenal zijn bod van 35 miljoen euro verhoogt.