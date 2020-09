Drievoudig Premier League-winnaar onderhandelt over transfer naar Turkse top

De sportieve toekomst van Rafael Pereira da Silva, beter bekend onder zijn voetbalnaam Rafael, ligt waarschijnlijk in Turkije. Volgens onder andere RMC Sport is de bij Olympique Lyon overbodig geworden rechtervleugelverdediger namelijk in verregaande onderhandelingen met Besiktas over een transfer naar Istanbul.

Rafael werd in 2015 door Lyon voor ongeveer drie miljoen euro opgepikt bij Manchester United en kwam in zijn eerste drie seizoenen regelmatig aan spelen toe bij de Franse club. In de laatste twee voetbaljaargangen kwam de tweevoudig Braziliaans international echter tot slechts twintig basisplaatsen in de Ligue 1, waardoor een zomers vertrek voor de hand ligt.

Rafael, die met Manchester United onder meer driemaal landskampioen van Engeland werd, is op de rechtsbackpositie inmiddels derde keus bij Lyon, achter Léo Dubois en Oranje-international Kenny Tete. Het contract van de dertigjarige rechtsback loopt nog maar één jaar door, waardoor Lyon openstaat voor een transfer. Bij Besiktas ligt voor Rafael een meerderjarig contract klaar ter waarde van 1,1 miljoen euro per seizoen; de Braziliaan mikt zelf naar verluidt op een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro.

Bij Besiktas moet Rafael de opvolger worden van Gökhan Gönül, die deze zomer transfervrij naar stadsgenoot Fenerbahçe verkaste. Trainer Sergen Yalcin (foto) deed in de eerste en tot dusver enige officiële wedstrijd van de Zwarte Adelaars dit seizoen, op 25 augustus in de tweede voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki (3-1 nederlaag), op de rechtsbackpositie een beroep op nota bene Jeremain Lens, normaliter uiteraard een vleugelspits.