Robben reageert lachend op tweet uit Duitsland: ‘Oh ja?’

Het eerste doelpunt van Arjen Robben sinds zijn rentree bij FC Groningen is in Duitsland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een minuut nadat Groningen zondagmiddag tweette over het doelpunt dat Robben maakte in het vriendschappelijke duel met Arminia Bielefeld (1-1), reageerde zijn oude club Bayern München via het Engelstalige clubaccount: 'Still got it'. De buitenspeler glimlacht voor de camera van FOX Sports, als hij wordt gewezen op de tweet.

"Oh ja?", reageert Robben. "Ja, zoiets verleer je ook niet zomaar." Robben maakte na zestien minuten zijn eerste doelpunt voor Groningen sinds april 2002. Vanbuiten het strafschopgebied plaatste hij de bal met het linkerbeen in de rechterhoek. "Het was voor mij niet het belangrijkste om te scoren. Ik ben blij dat ik weer een volgende stap heb gezet. Er is nog steeds ruimte voor verbetering, vooral in het fysieke gedeelte", erkent hij.

Arjen Robben SCOORT, van flinke afstand ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 september 2020

Robben zegt er alles aan te doen om klaar te zijn voor de start van de Eredivisie. Over een week treedt Groningen in eigen huis aan tegen zijn oude club PSV. "Ik ben er nog niet, maar dat mag je ook nog niet verwachten", geeft hij aan. "Voor mij is dit een proces. Het is een voorbereiding die nog wel eventjes zal duren. Voordat je kunt zeggen dat ik echt goed fit ben, ben je wel even verder. We gaan het per dag en per week bekijken."

Het duel met Arminia Bielefeld diende voor Groningen als generale repetitie voor de seizoensstart. Robben merkt dat zijn ploeg zich nog kan verbeteren. "In de rust hebben we gezegd dat we het onnodig moeilijk maakten voor onszelf. Defensief stond het goed, maar we maakten toch fouten. Ze straften dat één keer af en er waren nog één à twee momenten waarop we balverlies leden waar dat niet mag", toont de aanvoerder zich kritisch. "De jongens die dat deden, weten dat ook. Iedereen is zelfkritisch en dat vind ik ook mooi."