Hans Kraay junior adviseert: ‘Robben moet luisteren naar wat Kees zegt’

FC Groningen beleefde zondagmiddag de generale repetitie voor de start van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Een week voor de thuiswedstrijd tegen PSV remiseerde Groningen met 1-1 tegen Arminia Bielefeld in het eigen Hitachi Capital Mobility Stadion. Arjen Robben scoorde en deed de gehele eerste helft mee, maar analisten Hans Kraay junior en Kees Kwakman van FOX Sports achten het niet verstandig dat hij ook tegen PSV in de basis staat.

Robben maakte na zestien minuten zijn eerste doelpunt voor Groningen sinds april 2002. Vanbuiten het strafschopgebied plaatste hij de bal met het linkerbeen in de rechterhoek. "De keeper (Stefan Ortega, red.) moet hem hebben, maar laten we gewoon genieten van Robben", reageert Kraay junior. "Je ziet aan hem dat het heel belangrijk is voor hem." Het was de tweede wedstrijd van Robben sinds zijn rentree, nadat hij twee weken geleden een halfuur meedeed tegen Almere City (1-1). "Hij is sindsdien fitter geworden. Zijn medespelers zoeken hem ook meer dan toen gebeurde."

Arjen Robben SCOORT, van flinke afstand ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 september 2020

Kwakman is positief over de progressie die Robben heeft geboekt sinds hij terugkwam uit zijn voetbalpensioen, maar betwijfelt of het verstandig is om over een week vanaf de aftrap te beginnen tegen zijn oude club PSV. "Als je een halfuur en drie kwartier hebt gespeeld in de hele voorbereiding, wat prima is omdat hij van ver is gekomen, kan ik me niet voorstellen dat je tegen PSV in de basis gaat staan. Ik denk niet dat het verstandig is, maar hij weet dat zelf het beste en hij kent zijn lichaam het beste."

"Het is een wedstrijd met een hoog tempo", voorspelt Kraay junior over de openingswedstrijd tegen PSV. "Dan kun je beter in het laatste halfuur erin komen als de spelers moe zijn. Dan krijg je misschien net iets meer ruimte op het veld. Hij wil wel beginnen, maar hij moet luisteren naar wat Kees zegt. Zijn gevoel zal zeggen dat hij wil starten, maar het is een verstandige man. Het is beter om bij een 1-1 stand in het veld te komen en het verschil te maken."