Arjen Robben pakt hoofdrol en maakt eerste doelpunt sinds rentree

Arjen Robben heeft zijn eerste treffer namens FC Groningen na zijn rentree te pakken. De aanvaller maakte zondagmiddag in eigen stadion na ruim een kwartier spelen tegen Arminia Bielefeld de openingstreffer door op de rand van het strafschopgebied uit te halen en doelman Stefan Ortega te passeren.

Na een openingsfase zonder grote kansen kreeg Robben na vijftien minuten spelen de bal op de rand van het strafschopgebied van Mohamed El Hankouri. De routinier schoot het leer met een droge schuiver in de hoek. Het was zijn eerste goal voor de club sinds 28 april 2002. Destijds scoorde hij tegen De Graafschap in het Oosterpark. Even later maakten de Duitse bezoekers echter alweer de gelijkmaker via Jomaine Consbruch. In de pauze werd Robben bij een 1-1 stand naar de kant gehaald.