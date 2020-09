‘Vidal volgt aanpak Suárez en verlangt miljoenen van Barcelona’

Arturo Vidal is nog geen speler van Internazionale. De middenvelder zou volgens diverse Italiaanse media al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de club uit Milaan, terwijl Barcelona graag afscheid neemt van de routinier. De 33-jarige Chileen verlangt bij een breuk echter wel het volledige salaris van zijn laatste contractjaar in het Camp Nou.

De middenvelder is een van de spelers die van de nieuwe trainer Ronald Koeman zijn biezen mag pakken. De verbintenis van Vidal loopt nog een jaar door, maar desondanks is Barcelona bereid om hem gratis te laten gaan. Vidal kan bij Inter een salaris van zes miljoen euro per jaar opstrijken, maar dan moet hij eerst tot overeenstemming komen met Barcelona over een vertrekregeling.

Volgens La Gazzetta dello Sport verlangt Vidal het volledige salaris over zijn laatste contractjaar bij Barcelona, namelijk zes miljoen euro. Hij volgt hiermee het voorbeeld van Luis Suárez, die op weg lijkt naar Juventus. Volgens de berichtgeving eist de Uruguayaanse spits eveneens het salaris over zijn laatste contractjaar, namelijk veertien miljoen euro netto.

Maandag wacht een gesprek tussen de entourage van Vidal en Barcelona over de kwestie. De verwachting is dat de partijen wel tot een akkoord komen. Inter-trainer Antonio Conte hoopt Vidal in de komende dagen te kunnen begroeten. Voor de middenvelder ligt een tweejarig contract klaar in Milaan, met de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen.