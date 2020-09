Ibrahimovic vernietigend: ‘Incompetente mensen op de verkeerde posities’

Zweden verloor zaterdag in de Nations League met 0-1 van Frankrijk. Na afloop van de verliesbeurt gaat het voornamelijk over Dejan Kulusevski, die door bondscoach Janne Andersson pas in de zeventigste minuut binnen de lijnen werd gebracht. Een nederlaag kon echter niet meer worden afgewend. Voormalig international Zlatan Ibrahimovic veegt op Twitter de vloer aan met het beleid van de Zweedse keuzeheer.

"Wat een ongelooflijke grap is dit", neemt Ibrahimovic het op de sociale media op voor Kulusevski, die bij Juventus aan het nieuwe seizoen begint. "Hiermee wordt nogmaals bewezen dat incompetente mensen op de verkeerde posities het Zweedse voetbal verstikken." De 38-jarige aanvaller van AC Milan lijkt hiermee zijn pijlen te richten op Andersson, die sinds 2016 aan het roer staat bij de nationale ploeg van Zweden.

Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) September 6, 2020

Kulusevski leek zelf ook niet gelukkig te zijn met zijn reserverol tegen Frankrijk. "Het was een enigszins merkwaardige beslissing, maar daar kon ik verder weinig aan doen", zo liet de twintigjarige aanvaller optekenen in de Zweedse media. "Dat ik niet mocht starten kwam wel als een schok, de trainingen verliepen namelijk erg goed. Ik hoop dat ik in de volgende wedstrijd (dinsdag tegen Portugal, red.) wel een basisplaats heb, al kan ik daar nu nog niets zinnigs over zeggen."

Andersson kon daar op de persconferentie na afloop van de ontmoeting met Frankrijk ook nog weinig over kwijt. "We zullen wel zien of Kulusevski dinsdag aan spelen toekomt. Hij beschikt zonder meer over veel kwaliteiten en ik verwacht dat hij alleen nog maar beter wordt." Andersson sloot daarmee het hoofdstuk-Kulusevski af. "Kunnen we het nu hebben over de spelers die wél meededen en goed speelden? Dat is in mijn optiek veel interessanter", aldus de Zweedse coach.