Excelsior en Almere City FC zorgen voor ware thriller met tien doelpunten

Excelsior en Almere City FC hebben zondagmiddag voor een spectaculaire wedstrijd gezorgd in het Van Donge & De Roo Stadion. De thuisspelende ploeg kende in de eerste helft een comfortabele 3-1 voorsprong, maar desondanks moest men een nederlaag bijschrijven: 4-6. Nog voor het rustsignaal had de formatie uit Almere een 3-4 voorsprong te pakken. Excelsior was niet bij machte om de achterstand in de tweede helft weg te poetsen.

De eerste helft in Rotterdam was bijzonder spectaculair. Almere City FC brak de ban al na vier minuten, daar Thomas Verheydt binnentikte na een afgemeten voorzet vanaf de zijkant. De euforie bij de bezoekers was van korte duur, want Reuven Niemeijer tekende slechts twee minuten later alweer voor de gelijkmaker. Het initiatief kwam hiermee ook bij Excelsior te liggen. In de zestiende én achttiende minuut sloeg Elías Már Ómarsson keihard toe met twee geplaatste schoten. Almere City FC leek geknakt te zijn, maar nog in het eerste bedrijf volgde een wonderbaarlijke wederopstanding.

Uit een hoekschop van voormalig Excelsior-middenvelder Ryan Koolwijk kopte Faris Hammouti de aansluitingstreffer binnen in de 24ste minuut. Een minuut later gaf het scorebord een 3-3 tussenstand aan. Jearl Margaritha profiteerde optimaal van geschutter in de Excelsior-defensie en bracht zijn ploeg koelbloedig op gelijke hoogte. Nog voor rust was de comeback van Almere City FC compleet. Een schot van Ilias Alhaft kwam nog op de paal terecht, maar in de rebound was Verheydt al koppend en via doelman Alessandro Damen alsnog trefzeker.

In de tweede helft zat het venijn wederom in de staart. In de 86ste minuut werd een bekeken voorzet van Shayon Harrison vakkundig binnengewerkt door de van Internazionale gehuurde Xian Emmers: 3-5. De spanning keerde echter snel weer terug door het doelpunt van Ómarsson, die met het hoofd voor de derde maal deze knotsgekke middag trefzeker was. Het slotakkoord was echter voor de bezoekende ploeg. Tim Receveur liet Damen kansloos met een prachtig schot in de verre hoek. Met de 4-6 zege stijgt Almere City FC naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten uit de eerste twee duels. Excelsior blijft steken op plek acht.