De Roon reageert op ‘onzin’: ‘Wij als spelers distantiëren ons hiervan’

Henk ten Cate wordt genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. Volgens Kees Jansma, De Telegraaf en de NOS heeft de directie van de KNVB de spelersraad om advies gevraagd, waarna men op de proppen kwam met Ten Cate. Volgens Marten de Roon is er echter geen naam naar voren geschoven door de spelersraad.

"Als selectie is er geen enkele naam genoemd. De berichtgeving klopt niet. Het is onzin", laat De Roon zondag op de persconferentie van Oranje weten in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Italië. Volgens de berichtgeving zou de spelersraad (Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Babel) namens de hele selectie aangegeven hebben te verwachten dat Ten Cate de prettige en succesvolle werkwijze van Koeman kan voortzetten.

De Roon ontkent echter dat er namen zijn genoemd. "De lijstjes zijn geen onderwerp van gesprek, wij als spelersgroep doen daar niet aan. Wij lezen de kranten en zien het op internet, maar dat is niet iets van de spelersgroep. Wij praten over wat er aan de hand is, waar we mee bezig zijn. Ik weet dat de spelersraad ontzettend goed contact heeft met de directie, maar dat is in het algemeen."

"Het is goed dat er met de directie wordt gesproken over wat we fijn vinden. Maar het is raar dat we als spelersgroep een naam gaan opnoemen. Wij als groep distantiëren ons van de lijstjes en het opnoemen van namen", aldus De Roon. Ten Cate gaf eerder op de zondag aan nog niet te zijn benaderd door de KNVB. "Maar als de spelers mijn naam daadwerkelijk hebben genoemd, is dat eervol. Spelers zijn voor een trainer het beste referentiekader", aldus de coach.