Ten Cate reageert op nadrukkelijke wens van spelers Oranje

Na Kees Jansma melden nu ook De Telegraaf en de NOS dat de spelers van Oranje Henk ten Cate als bondscoach willen. De directie van de KNVB vroeg de spelersraad om advies, waarna men op de proppen kwam met Ten Cate. De coach is nog niet benaderd. "Maar als de spelers mijn naam daadwerkelijk hebben genoemd, is dat eervol. Spelers zijn voor een trainer het beste referentiekader", laat hij weten aan de krant.

De spelers willen graag de lijn doortrekken die de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman heeft ingezet. De spelersraad, Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Babel, gaf namens de hele selectie aan te verwachten dat Ten Cate de prettige en succesvolle werkwijze van Koeman kan voortzetten, zo klinkt het.

Opvallende suggestie voor nieuwe bondscoach Oranje: 'Van Bommel zou een goeie zijn'

Een voordeel bij Ten Cate is volgens De Telegraaf dat de gewaardeerde Dwight Lodeweges, momenteel interim-bondscoach, voor de spelers behouden kan blijven. Lodeweges en Ten Cate speelden samen bij de Edmonton Drillers en in 1990 was Lodeweges de assistent van hoofdcoach Ten Cate bij Go Ahead Eagles. Ten Cate gaat zondagavond bij Studio Voetbal in op een mogelijk bondscoachschap bij Oranje.

Ten Cate zit momenteel zonder werk na zijn vertrek bij het Saudische Al-Ittihad. In 2017 was hij ook al in beeld om bondscoach van Oranje te worden. "Na het vertrek van Danny Blind (in maart 2017, red.) wilden we Ten Cate ook al hebben", bevestigde Wesley Sneijder zondagochtend bij Voetbal International. Destijds ging de KNVB uiteindelijk in zee met Dick Advocaat.