‘In eer aangetaste Luis Suárez wil Barcelona flink laten bloeden’

Tussen Barcelona en Luis Suárez lijkt het niet meer goed te komen. Sky Italia en Calciomercato melden zondag dat de aanvaller uit Uruguay de Catalaanse grootmacht wil laten boeten voor de in zijn ogen slechte behandeling. Suárez komt ondanks een contract tot medio 2021 niet voor in de toekomstplannen van de onlangs aangestelde Ronald Koeman. Volgens ESPN hoeft hij zich zelfs niet meer te melden voor de groepstrainingen van Barcelona.

Suárez is naar verluidt woedend over het feit dat Koeman hem in een telefoongesprek dat slechs anderhalve minuut duurde liet weten dat hij niet langer hoeft te rekenen op speeltijd in het Camp Nou. De 33-jarige aanvaller wil tijdens de onderhandelingen met Barcelona over ontbinding van het contract dan ook het onderste uit de kan halen, zo klinkt het. De advocaten van Suárez kijken momenteel samen met het bestuur van de nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen naar voortijdige beëindiging van de samenwerking tussen beide partijen.

Juventus, dat Suárez ziet als mogelijke aanwinst, zou graag zien dat Barcelona en Suárez met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Op deze manier kan hij op tijd aanhaken bij het elftal van trainer Andrea Pirlo in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De kans is echter klein dat Suarez hiermee instemt. In de Spaanse media werd onlangs gemeld dat Barcelona omgerekend circa 13,5 miljoen euro kwijt is aan het verscheuren van de doorlopende verbintenis van de routinier.

De Italiaanse kampioen kijkt ondertussen naar alternatieven voor Suárez, die volgens de BBC al tot een persoonlijk akkoord is gekomen met Juventus. Edin Dzeko en Arek Milik zijn reeds genoemd, maar Edinson Cavani lijkt de voornaamste kandidaat te zijn. De transfervrij bij Paris Saint-Germain vertrokken aanvaller zet volgens Sky Italia in op een jaarsalaris van tien miljoen euro plus bonussen bij Juventus.