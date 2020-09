Basisplaats Robben in eerste thuisduel namens FC Groningen sinds 2002

Arjen Robben heeft van trainer Danny Buijs een basisplaats gekregen in de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Arminia Bielefeld van zondagmiddag. Het is voor het eerst sinds 28 april 2002 dat de inmiddels 36-jarige aanvaller een thuisduel afwerkt namens de Trots van het Noorden. Het is tevens de eerste keer dat Robben aantreedt in het Hitachi Capital Mobility Stadion, voorheen De Euroborg genoemd. De aftrap is om 14.30 uur.

Ongeveer 3.000 toeschouwers zullen de rentree van Robben in Groningen zondagmiddag meemaken. In zijn laatste thuiswedstrijd in het shirt van FC Groningen in 2002 tekende de vleugelaanvaller voor de openingstreffer in de ontmoeting met De Graafschap (2-0). Robben had destijds te maken met Dwight Lodeweges als hoofdtrainer. Laatstgenoemde fungeert na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona als interim-bondscoach bij het Nederlands elftal.

Robben ontbrak vorige week in de wedstrijdselectie van FC Groningen voor het vrienschappelijke treffen met Werder Bremen (4-0). Hij kreeg van Buijs de gelegenheid om in Nederland verder te werken aan zijn fitheid. De oud-aanvaller van onder meer Chelsea, Real Madrid en Bayern München maakte zijn eerste minuten voor FC Groningen in het oefenduel met Almere City FC (1-1) op 22 augustus. Robben deed toen een halfuur mee.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Van Hintum, Dammers, Itakura; Matusiwa, Lundqvist, Robben; El Hankouri, Van Kaam, Suslov.