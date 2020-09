Sneijder: ‘Ik moest hem rustig houden bij Ajax, hij was in alle staten’

Donny van de Beek heeft zijn transfer van Ajax naar Manchester United afgerond. De 23-jarige middenvelder, die voor maximaal 44 miljoen euro naar de Premier League-club verkast, was toe aan een volgende stap, stelt Wesley Sneijder. De oud-middenvelder is van mening dat de Oranje-international goed bij the Red Devils past.

"Manchester United is een fantastische club. Engels voetbal ligt hem denk ik beter dan Spaans voetbal", verwijst Sneijder zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International naar de eerdere belangstelling van Real Madrid. De oud-prof noemt Van de Beek een complete speler. "Ik ben erg gecharmeerd van zijn loopacties."

'Ajax moet nu wel op zoek naar vervangers'

Sneijder geeft aan dat Van de Beek veel diepgang heeft en de juiste momenten uitkiest. "Hij staat altijd op de juiste plek en blijft voetballend altijd gaan. Hij kan doelpunten maken, maar heeft ook het gogme om iemand voor de keeper te zetten." Sneijder stelt dat Van de Beek ook over de juiste instelling beschikt. De oud-middenvelder verwijst naar het begin van het seizoen 2018/19, toen Van de Beek korte tijd op de bank moest plaatsnemen. De middenvelder was bijvoorbeeld niet blij dat hij tegen Standard Luik in de voorronde van de Champions League reserve was.

Sneijder had destijds al veel contact met Van de Beek en probeerde hem te steunen. "In die periode heb ik hem ook veel gesproken. Ik heb hem toen echt rustig moeten houden. Ik was daarin de wijze man, terwijl ik zelf waarschijnlijk anders had gereageerd in die situatie. Ik heb gezegd: blijf rustig, ga geen ruzie maken. Hij was echt furieus. Hij was in alle staten, maar is toch rustig gebleven. Dat heeft erin geresulteerd dat hij heel snel weer een basisplek had veroverd."