‘Liverpool geeft duidelijk signaal af aan Barcelona met vraagprijs Wijnaldum’

Ronald Koeman wil Georginio Wijnaldum graag naar Barcelona halen, al blijft een definitief akkoord voorlopig uit. De vraagprijs kan wellicht een struikelblok vormen in de onderhandelingen tussen beide clubs. De Daily Mirror meldt dat Liverpool omgerekend minstens zeventien miljoen euro verlangt voor de middenvelder, terwijl Barcelona had gehoopt dat circa elf miljoen euro voldoende zou zijn geweest om Wijnaldum naar Spanje te halen.

Liverpool is echter niet van plan om Wijnaldum, wiens contract volgend jaar zomer afloopt, voor slechts elf miljoen euro te laten gaan, zo klinkt het in de Engelse media. De Oranje-international werd in de zomer van 2016 voor circa dertig miljoen euro overgenomen van Newcastle United en de leiding van Liverpool wil een groot gedeelte van dat bedrag terugverdienen bij een eventuele verkoop van de Nederlander. Manager Jürgen Klopp is ondertussen bezig met het aantrekken van Thiago Alcántara, al zijn the Reds voorlopig niet van plan om te voldoen aan de door Bayern München vastgestelde vraagprijs van 33 miljoen euro.

Barcelona versterkte het middenveld eerder al met de van Juventus afkomstige Miralem Pjanic en Koeman hoopt dat zijn goede band met Wijnaldum ervoor zorgt dat er nog een middenvelder in het Camp Nou kan worden gepresenteerd. Het Algemeen Dagblad meldde vrijdag dat Wijnaldum en Memphis Depay op de nominatie staan om op korte termijn over te stappen naar Barcelona, dat met de dubbeldeal tussen de dertig en zestig miljoen euro kwijt is.

Begin juni leek het erop dat Wijnaldum een nieuw meerjarig contract zou tekenen op Anfield. Ruim twee maanden later doken echter verhalen op in de Engelse media dat de middenvelder nog steeds niet tot een akkoord was gekomen met de clubleiding. Kort hierna kwamen de geruchten op gang over een tussentijds vertrek richting Barcelona. Liverpool lijkt zich er bij neer te leggen dat Wijnaldum voor de start van zijn laatste contractjaar vertrekt uit de Premier League.