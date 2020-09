Sneijder schrikt en slaat alarm: ‘Ik ben bang dat dit Oranje fataal wordt’

Wesley Sneijder was niet echt onder de indruk van het spel van Oranje tegen Polen (1-0 winst). De recordinternational van het Nederlands elftal waarschuwt bij de online voetbaltalkshow van Voetbal International de ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges dat het beter moet als er sterkere tegenstanders op het programma staan.

"Tegen sterkere tegenstanders gaan ze het lastig krijgen. Polen kwam er af en toe gevaarlijk uit. Daar liggen zorgen voor het Nederlandse elftal", begint de oud-middenvelder de analyse over de gewonnen Nations League-wedstrijd. Presentator Kees Jansma noemt het spel van Oranje solide, maar Sneijder kan zich niet helemaal vinden in deze constatering.

"Solide? Het heeft ook te maken met de tegenstander. Bij sterke tegenstanders, zoals een Kylian Mbappé bij Frankrijk met zijn snelheid, wordt het gevaarlijk. De Italianen hebben ook snelle jongens voorin. Dan moet je uitkijken", aldus Sneijder, die verwijst naar de confrontatie tussen Nederland en Italië in het kader van de Nations League maandagavond.

Volgens Sneijder was de balans op het middenveld van Oranje ver te zoeken tegen Polen. "Ze stonden te veel voor de bal, waardoor er steeds een groot gat ontstond. Daar kon zelfs Polen onderuit voetballen. Ik ben bang dat dit fataal wordt tegen sterkere tegenstanders. Ik heb ook geen moment gezien dat een buitenspeler het veld breed maakte. Iedereen loopt maar naar binnen."

Sneijder liet overigens weten dat hij heeft besloten het trainersvak in te gaan. Hij heeft zich ingeschreven voor de verkorte cursus van de KNVB. "Ik heb met Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal, red.) gesproken en aangegeven dat ik met de cursus wil starten. Het is de bedoeling dat ik de komende tijd individueel word begeleid en ga proeven aan het vak. Vanaf april volgend jaar stroom ik dan in de cursus in."