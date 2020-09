Sneijder waarschuwde Depay in telefoongesprek: ‘Daar moet hij vanaf’

Wesley Sneijder heeft onlangs telefonisch contact gehad met Memphis Depay, zo vertelt de voormalig international van Oranje zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International. De oud-middenvelder speelde in het Nederlands elftal enige tijd samen met de aanvaller van Olympique Lyon en de onderlinge band is nog steeds hecht. Sneijder volgt Depay nog steeds op de voet en in dat kader kreeg de aanvaller in Franse dienst enkele adviezen.

"Memphis heeft gewoon fantastische kwaliteiten", looft Sneijder de aanvalsleider van Oranje in gesprek met presentator Kees Jansma. "Het is een speler met een zeer hoog niveau." Om er gelijk aan toe te voegen: "Hij is weleens ongelukkig geweest met bepaalde dingen in de media. Dat spreekt mij aan in de zin van: je kan er op verschillende manieren mee omgaan. Memphis heeft weleens gehad dat hij daarop ging reageren. Dan krijg je een sneeuwbaleffect, daar moet hij vanaf."

"En dat heb ik hem ook gezegd: 'Kijk uit op welke momenten je reageert'. Je hoeft namelijk niet altijd te reageren. Je moet alleen op het veld reageren", aldus Sneijder, die Depay een goed optreden zag afleveren in het thuisduel van Oranje met Polen (1-0) in de Nations League. "Tegen Polen was Memphis zeker aanwezig. Hij was de enige speler die voor gevaar zorgde tegen Polen. Memphis was niet van de bal af te krijgen, bleef koel en bracht momentjes." Sneijder komt gelijk met een voorbeeld op de proppen. "Een geniale bal die hij vlak voor rust geeft op Frenkie de Jong, die kwaliteiten heeft Memphis. Hij is snel, technisch, kan een man passeren, kan scoren."

Depay is momenteel in voorbereiding op het treffen met Italië in de Nations League van maandag. Ondertussen wordt er in de buitenlandse media volop gespeculeerd over zijn toekomst op clubniveau. La Vanguardia meldde zaterdag dat de Oranje-international op weg is naar Barcelona. Olympique Lyon zou 25 miljoen euro overhouden aan de verkoop van Depay aan de Catalaanse grootmacht.