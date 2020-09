Cambuur voetbalt door ondanks racisme: ‘Die mensen zijn niet goed wijs’

SC Cambuur won zaterdagavond ook de tweede wedstrijd van het seizoen. De ploeg van Henk de Jong had op bezoek bij MVV Maastricht een bijzonder eenvoudige avond: 1-7. De overwinning in Maastricht betekende alweer de negende driepunter op rij, een evenaring van het clubrecord in 1996/97. Er was echter een smetje op een verder prachtige avond.

Issa Kallon werd door een deel van de supporters van MVV racistisch bejegend. De Jong besloot in overleg met zijn spelers om ‘gewoon’ door te spelen. "De scheidsrechter kwam in de rust bij ons. De jongens, met Jarchinio Antonia voorop, zeiden: 'Nee, wij willen gewoon spelen'. Dat is een signaal van de groep”, vertelde De Jong aan Omroep Fryslan.

De Jong sprak in de pauze ook met Kallon zelf. "We hebben het er even over gehad, want hij zat er wel even mee. Issa is een prachtig mens, een fantastische jongen. Dat raakte hem.” De oefenmeester verwijt MVV niets. “Dit is zo’n mooie club. Hier kan MVV niks aan doen. En hier kun je gewoon niks aan doen. Je kunt mensen geen pleister op de mond plakken.”

“Geen enkel negatief woord over MVV”, benadrukte De Jong aan de regionale omroep. “Een prachtige club, die krijgen al mijn steun. De mensen die dit doen zijn niet goed wijs.” Door de dikke overwinning staat Cambuur, dat het seizoen met een 2-0 zege op NEC begon, na twee wedstrijden op een gedeelde eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, samen met Roda JC Kerkrade.