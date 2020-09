‘Spelersraad Oranje wil Henk ten Cate als bondscoach’

De spelersraad van het Nederlands elftal wil Henk ten Cate als nieuwe bondscoach, zo verklapt Kees Jansma bij de online talkshow van Voetbal International. Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Ryan Babel, Matthijs de Ligt en Daley Blind hebben de KNVB-directie laten weten op de ingeslagen weg verder te willen en zien in Ten Cate de juiste man.

Tijdens de gesprekken kregen ook de stafleden lof toegezwaaid. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges wordt geroemd vanwege zijn tactisch inzicht, zijn kennis en zijn omgang met spelers en staf. De spelers willen graag de lijn doortrekken die de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman heeft ingezet. Volgens de spelers is Ten Cate de ideale man voor deze taak.

Wesley Sneijder, te gast bij de voetbaltalkshow van het weekblad, is enthousiast over Ten Cate. "De beslissing ligt bij de directie, al is de mening van de spelersraad belangrijk", zegt de recordinternational van Oranje. "Maar de eindbeslissing moet je nooit bij de spelers neerleggen. Na het vertrek van Danny Blind (in maart 2017, red.) wilden we Ten Cate ook al hebben. Ik weet niet hoe Henk daar zelf in staat, maar het is een goede kandidaat. Frank Rijkaard wil niets meer. Volgens mij zijn er niet veel opties verder."

De oud-middenvelder zou zelf gaan voor Frank de Boer. "Ik zou kiezen voor een jong iemand die gretig is. De Boer was ongelukkig met keuzes in het buitenland, maar voor het Nederlandse voetbal en voor deze ploeg is het de beste keus. Louis van Gaal? Hij heeft zijn eigen wil en Oranje wil door met waar ze nu mee bezig zijn. Ik denk dat Van Gaal ook niet goed samengaat met Dwight Lodeweges."