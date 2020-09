‘Donny van de Beek naar Real Madrid zou een ramp zijn geweest’

Donny van de Beek heeft met Manchester United de juiste keuze gemaakt, zo stelt Ruben Jongkind. De ex-jeugdtrainer van Ajax, nu ‘strategisch consultant’ voor FC Volendam, kent de 23-jarige middenvelder al jaren en denkt dat een transfer naar Real Madrid juist dramatisch zou hebben uitgepakt. Van de Beek leek aanvankelijk op weg naar het Santiago Bernabéu, maar het bleef stil vanuit Spanje en enkele dagen geleden tekende Van de Beek tot 2025 bij Manchester United.

“Dit is een uitdaging voor Donny”, vertelt Jongkind in gesprek met Manchester Evening News. “De gemiddelde leeftijd in de Premier League is waarschijnlijk 26, 27 jaar. Maar ik denk dat hij in Europees verband heeft laten zien dat hij genoeg kwaliteiten heeft om op het allerhoogste niveau te spelen. Hij heeft ook de mentaliteit om steeds meer van zichzelf te eisen en stappen te willen zetten. Ik denk dat dit een beter moment voor een transfer is dan, bijvoorbeeld, Justin Kluivert naar AS Roma. Dat kwam te vroeg.”

“Manchester United is daarnaast een goede club om heen te gaan. Ze staan erom bekend dat ze jonge voetballers halen en inpassen. Ik denk dat het een geweldige keuze is, veel beter dan Real Madrid. Ik denk dat dat een ramp zou zijn geweest. De speelstijl van Manchester United past ook veel beter bij Donny dan die van Real Madrid.” Ruim tien jaar geleden stapte Van de Beek bij Ajax binnen. “Ik denk in 2008 of 2009. Ik denk dat hij destijds bij de Onder-10 speelde.” Van de Beek beproefde zijn geluk op de talentendag van Ajax, overtuigde de trainers en werd toegevoegd aan het elftal van Dennis Bergkamp.

“Na verloop van tijd hadden Dennis en ik het over Donny en hij zei: ‘Deze wordt een grote, je moet individueel met hem aan de slag gaan’”, memoreert Jongkind over het gesprek met Bergkamp, die nu nota bene de schoonvader van de Oranje-international is. “Zijn coördinatie en beweeglijkheid waren destijds niet geweldig. Hij had wel de kracht maar niet de finesse. Daar hebben we aan gewerkt. Dennis zag dat Donny de kwaliteit had om ruimtes te zien en de intelligentie om van nature te zien waar hij moest staan.”

Het ‘Plan Cruijff’, waarbij de filosofie en de jeugdopleiding van Ajax rond 2011 veranderde, zorgde ervoor dat Van de Beek op een andere positie ging spelen. De middenvelder speelde doorgaans als controlerende middenvelder, maar Wim Jonk was van mening dat hij als een nummer acht moest gaan spelen. “Wim zag dat hij goed ruimtes kon ontdekken, zowel voor zichzelf als voor anderen. Dat kon hij goed. Hij wist ook altijd precies wanneer hij het strafschopgebied in moest gaan.”